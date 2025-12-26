Бюджет Харьковщины-2026: сколько составит, на что будут тратить деньги (видео)

Бюджет Харьковщины на 2026 год приняли депутаты областного совета на сессии 24 декабря. Его объем по доходам и расходам составит 5 миллиардов 604 миллиона гривен. В сравнении с 2025 годом, это меньше на 1 миллиард 579 миллионов гривен.

«Сокращение связано с отсутствием в контрольных показателях Минфина некоторых дотаций и субвенций из государственного бюджета. В информации об областном бюджете на 2026 год четко видно, какие трансферты из государственного бюджета на сегодняшний день не поступили и не учтены в бюджете. Их поступление, которое будет в дальнейшем доведено до нас, безусловно улучшит финансовое состояние и общий процент областного бюджета», — сообщил директор департамента финансов ХОВА Сергей Овсянников.

Доходы областного бюджета без учета трансфертов прогнозируют в сумме 4 миллиарда 646 миллионов гривен, в том числе по общему фонду — 4 миллиарда 383 миллиона, по специальному фонду — 264 миллиона. В сравнении с плановыми поступлениями 2025 года доходы 2026 года увеличиваются на 15,7%.

Структура областного бюджета на 2026 год остается такой же, как и в 2025-м. Самым весомым источником поступлений остается налог на доходы физических лиц — 3 миллиарда 522 миллиона гривен. Также значительными поступлениями являются налог на доходы физических лиц — 502,6 миллиона гривен, рентная плата — 253,3 миллиона, плата за административные услуги — 93,5 миллиона.

Доходы специального фонда в 2026 году составят 263,9 миллиона гривен. В него также будут зачислены собственные поступления бюджетных учреждений и экологический налог.

Показатели межбюджетных трансфертов из госбюджета учтены в сумме 951,6 миллиона гривен. Общий объем трансфертов из госбюджета уменьшился в сравнении с 2025 годом более чем вдвое, или на 1,7 миллиарда гривен.

«Областной администрацией в течение года будет проводиться работа по привлечению дополнительных средств из государственного бюджета, что безусловно улучшит объем областного бюджета и позволит увеличить финансовый ресурс на необходимые расходы», — пояснил Овсянников.

Расходная часть областного бюджета на 2026 год составит 5 миллиардов 604 миллиона гривен. Их направят на оплату труда работников бюджетных учреждений, текущее содержание таких учреждений, оплату энергоносителей и финансирование региональных программ. Также средства заложены на поддержку граждан — более 200 миллионов гривен, мероприятия по территориальной обороне — 465 миллионов, резервный фонд — 721 миллион гривен.

«Этот бюджет является базовым, он предусматривает первоочередные расходы по содержанию бюджетной и коммунальной сфер без выделения средств на расходы развития. В течение года, в частности в случае выделения из государственного бюджета средств на восстановление, строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной сферы и инфраструктуры, областной бюджет будет пересматриваться и соответствующие изменения будут внесены в доходную и расходную части», — добавил Овсянников.

Как сообщалось, на сессии облсовета 24 декабря также присвоили звание «Почетный гражданин Харьковской области» семерым представителям Сил обороны.