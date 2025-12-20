В Харькове выделили больше денег на зарплаты коммунальщикам и восстановление

Накануне, 19 декабря, депутаты Харьковского горсовета во время сессии внесли изменения в бюджет города на 2025 год.

«Это обусловлено предоставлением Харькову дополнительной дотации на осуществление полномочий органов местного самоуправления в сумме 207,3 млн грн и субвенции на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 900 тыс. грн», — объяснили в пресс-службе горсовета.

За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений увеличили расходы на:

заработную плату работникам коммунальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства – на 51,2 млн грн;

приобретение горюче-смазочных и строительных материалов — на 79,5 млн грн;

обеспечение бесперебойного функционирования системы электроснабжения метрополитена – на 26,4 млн грн;

аварийно-восстановительные работы в многоквартирных жилых домах – на 35 млн грн.

Напомним, 19 декабря Харьковский горсовет на сессии одобрил бюджет на 2026 год. Общий объем доходов бюджета города составит 20,9 млрд грн. Основным бюджетообразующим источником останется налог на доходы физлиц. В следующем году он составит 57,6% или 10,2 млрд грн. Кроме того, местные налоги и сборы составят 5,6 млрд грн. Объем расходов рассчитан на 21,4 млрд грн. Сколько на что заложили в бюджете.

Читайте также: Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы