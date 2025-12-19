На ремонт дорог больше, чем на оборону города: бюджет Харькова на 2026 год
19 декабря Харьковский горсовет на внеочередной сессии одобрил бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2026 год.
Общий объем доходов бюджета города составит 20,9 млрд грн. В проекте решения учтены трансферты из государственного бюджета. Общий объем таких трансфертов в 2026 году составит 2,9 млрд грн. Дополнительная дотация из госбюджета на функционирование территорий, где идут боевые действия, предусмотрена в размере 910,5 млн грн. Объем образовательной субвенции – 1,8 млрд грн, а субвенция на продление третьей линии Харьковского метрополитена – 259 млн грн.
Основным бюджетообразующим источником в 2026 году останется налог на доходы физлиц. На следующий год он составит 57,6%, или 10,2 млрд грн. Кроме того, местные налоги и сборы составят 5,6 млрд грн.
Объем расходов бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2026 год рассчитан на 21,4 млрд грн. На восстановление разрушенных и поврежденных объектов критической инфраструктуры в сфере ЖКХ предусмотрено 943 млн грн, в том числе:
— на реконструкцию и ремонт поврежденных обстрелами объектов теплоснабжения и водоотведения, а также развитие инфраструктуры автономной системы отопления — 495 млн грн;
— на восстановление жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения (с учетом приобретения материалов) — 448 млн грн.
Расходы на оборону Харькова и поддержку воинских частей ВСУ, задействованных в выполнении боевых задач, — 300 млн грн.
Больше всего средств в бюджете Харькова заложили на расходы социальной направленности (6,4 млрд грн).
На образование запланировали 5,8 млрд грн. 578,9 млн грн пойдет на строительство защитных сооружений на территории лицеев и детсада.
На здравоохранение планируют направить 4,6 млрд грн, в том числе 4 млрд грн из государственного бюджета от Национальной службы здоровья Украины.
На соцзащиту запланировали 808,5 млн грн, на культуру и искусство – 660,9 млн грн.
Расходы на ЖКХ составят 5,6 млрд грн, улучшение улично-дорожной сети – 1,1 млрд грн, транспортную инфраструктуру – 3,26 млрд грн.
