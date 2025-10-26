Live
Завтра, 27 октября, пройдет внеочередная сессия Харьковского горсовета

Общество 15:52   26.10.2025
Оксана Якушко
В понедельник, 27 октября, на сессии 48 сессии Харьковского горсовета будут решать бюджетные вопросы.

«48 внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 27 октября в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Начало сессии – в 10:00», — говорится в официальном сообщении.

В повестке дня 48 внеочередной сессии Харьковского городского совета 8 созыва рассмотрят изменения в решение 33 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 03.12.2024 № 682/24 «О бюджете Харьковского городского территориальной громады на 2025 год».

Читайте также: Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов

Автор: Оксана Якушко
