Завтра, 27 жовтня, пройде позачергова сесія Харківської міськради

Суспільство 15:52   26.10.2025
Оксана Якушко
У понеділок, 27 жовтня, на сесії 48 сесії Харківської міськради розв’язуватимуть бюджетні питання.

«48 позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 27 жовтня у дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії о 10:00», — йдеться в офіційному повідомленні.

На порядку денному 48 позачергової сесії Харківської міської ради 8 скликання розглянуть зміни до рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік».

Автор: Оксана Якушко
