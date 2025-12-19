На ремонт доріг більше, ніж на оборону міста: бюджет Харкова на 2026 рік

19 грудня Харківська міськрада на позачерговій сесії схвалила бюджет Харківської міської територіальної громади на 2026 рік.

Загальний обсяг доходів бюджету міста становитиме 20,9 млрд грн. У проєкті рішення враховано трансферти із державного бюджету. Загальний обсяг таких трансфертів у 2026 році становитиме 2,9 млрд грн. Додаткову дотацію з держбюджету на функціонування територій, де йдуть бойові дії, передбачено у розмірі 910,5 млн грн. Обсяг освітньої субвенції – 1,8 млрд грн, а субвенція на продовження третьої лінії Харківського метрополітену – 259 млн грн.

Основним бюджетоутворювальним джерелом у 2026 році залишиться податок на доходи фізосіб. Наступного року він становитиме 57,6%, або 10,2 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 5,6 млрд грн.

Обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік розрахований на 21,4 млрд грн. На відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури у сфері ЖКГ передбачено 943 млн грн:

– на реконструкцію та ремонт пошкоджених обстрілами об’єктів теплопостачання та водовідведення, а також розвиток інфраструктури автономної системи опалення – 495 млн грн;

– на відновлення житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення (з урахуванням придбання матеріалів) – 448 млн грн.

Витрати на оборону Харкова та підтримку військових частин ЗСУ, залучених у виконанні бойових завдань, – 300 млн грн.

Найбільше коштів у бюджеті Харкова заклали на витрати соціального спрямування (6,4 млрд грн).

На освіту заплановано 5,8 млрд грн 578,9 млн грн піде на будівництво захисних споруд на території ліцеїв і дитсадка.

На охорону здоров’я планують спрямувати 4,6 млрд грн, у тому числі 4 млрд грн з державного бюджету від Національної служби здоров’я України.

На соцзахист заплановано 808,5 млн грн, на культуру та мистецтво – 660,9 млн грн.

Витрати на ЖКГ становитимуть 5,6 млрд грн, покращення вулично-дорожньої мережі – 1,1 млрд грн, транспортну інфраструктуру – 3,26 млрд грн.