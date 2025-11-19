Скільки виділила Харківська міськрада на підтримку військових
Фото: Генштаб ЗСУ
10 мільйонів гривень із бюджету Харкова піде на підтримку військових, повідомляє Харківська міськрада.
Витрати на допомогу військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями збільшаться. Таке рішення ухвалила Харківська міськрада 19 листопада на позачерговій сесії.
Йдеться про додаткові 10 млн грн, які підуть на потреби українських захисників коштом перерозподілу раніше затверджених призначень, повідомили у Департаменті бюджету та фінансів.
З початку повномасштабного вторгнення міськрада передала армії України понад 1,8 млрд грн, зокрема десятки одиниць спеціальної техніки.
