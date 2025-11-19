Live

Скільки виділила Харківська міськрада на підтримку військових

Суспільство 21:30   19.11.2025
Оксана Якушко
Скільки виділила Харківська міськрада на підтримку військових Фото: Генштаб ЗСУ

10 мільйонів гривень із бюджету Харкова піде на підтримку військових, повідомляє Харківська міськрада.

Витрати на допомогу військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями збільшаться. Таке рішення ухвалила Харківська міськрада 19 листопада на позачерговій сесії. 

Йдеться про додаткові 10 млн грн, які підуть на потреби українських захисників коштом перерозподілу раніше затверджених призначень, повідомили у Департаменті бюджету та фінансів.

З початку повномасштабного вторгнення міськрада передала армії України понад 1,8 млрд грн, зокрема десятки одиниць спеціальної техніки.

Читайте також: Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Транспорт не ходитиме до п’ятниці через одне з перехресть у Харкові
Транспорт не ходитиме до п’ятниці через одне з перехресть у Харкові
19.11.2025, 22:02
П’ять театрів Харкова не платитимуть комуналку пів року
П’ять театрів Харкова не платитимуть комуналку пів року
19.11.2025, 18:17
19 листопада перекриють для транспорту одну з вулиць Харкова
19 листопада перекриють для транспорту одну з вулиць Харкова
19.11.2025, 18:53
Як харків’ян забезпечують питною водою, розповіли у Варшаві
Як харків’ян забезпечують питною водою, розповіли у Варшаві
19.11.2025, 19:31
Туман і дощ із мокрим снігом. Прогноз погоди на 20 листопада у Харкові й області
Туман і дощ із мокрим снігом. Прогноз погоди на 20 листопада у Харкові й області
19.11.2025, 20:06
Як 20 листопада ходитимуть трамваї та тролейбуси у Харкові
Як 20 листопада ходитимуть трамваї та тролейбуси у Харкові
19.11.2025, 20:59

Новини за темою:

19.11.2025
Мільйони на зарплати комунальникам і опалення: зміни у бюджеті Харкова
14.11.2025
Харківщина отримає понад 260 млн грн з держбюджету: куди підуть кошти
16.10.2025
Харків отримав додаткові гроші на зарплату вчителям і комунальникам
15.10.2025
Забудовник в Харкові сплатить до бюджету 6,3 млн грн: що сталося
14.10.2025
«Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди і розповів про бюджет


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки виділила Харківська міськрада на підтримку військових», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 21:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 мільйонів гривень із бюджету Харкова піде на підтримку військових, повідомляє Харківська міськрада.".