За магазин у Харкові компанія заборгувала понад 2,7 млн грн: чи сплатила

Забудовник у Харкові сплатив до міського бюджету понад 2,7 млн грн. Подробиці справи повідомили правоохоронці.

За даними Харківської обласної прокуратури, з березня 2019 року у товариства з обмеженою відповідальністю на праві оренди перебуває земельна ділянка, розташована на проспекті Героїв Харкова. На цій ділянці ТОВ збудувало магазин.

«Проте всупереч вимогам законодавства ТОВ проігнорувало обов’язок щодо сплати пайової участі до прийняття цього об’єкта в експлуатацію. Внаслідок цього було порушено право Харківської міської ради на отримання коштів для розвитку інфраструктури міста», – зазначили правоохоронці.

Загальна сума боргу, уточнили в прокуратурі, з урахуванням інфляційних втрат і 3% річних становить більше 2,7 млн гривень.

Тож правоохоронці подали до суду позов про стягнення із ТОВ безпідставно збережених коштів пайової участі до місцевого бюджету.

«Спочатку ТОВ переконувало суд у своїй правоті, однак після подання прокуратурою аргументованої правової позиції відповідач добровільно сплатив борг. У зв’язку з цим суд закрив провадження у справі через відсутність предмета спору», – додали в прокуратурі.

