Землі в лісі на Харківщині забрали у приватника через суд: подробиці

У суді правоохоронці довели, що три земельні ділянки лісфонду в Харківській області незаконно вибули з державної власності та опинилися у приватних руках.

Йдеться про ділянки площею по 0,6 га, розташовані в межах кварталу Бабаївського лісництва ДП «Жовтневий лісгосп» (наразі Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»), повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці з’ясували, що у 1995 році Березівська селищна рада надала ці землі у приватну власність громадянам всупереч законодавству.

«За даними планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування, спірні ділянки повністю накладаються на територію державного лісового фонду та використовуються для ведення лісового господарства. Вони вкриті лісовими насадженнями, що підтверджує їх лісове цільове призначення. Надалі землі неодноразово відчужувалися, а у 2021 році право приватної власності було зареєстроване за ТОВ», – розповіли в прокуратурі.

Тож правоохоронці подали позов до суду.

«Постановою Верховного Суду визнано обґрунтованою позицію прокурора, підтверджену судом першої інстанції та апеляційної інстанцій, щодо наявності підстав для витребування з чужого незаконного володіння на користь держави трьох земельних ділянок державного лісового фонду загальною площею 1,8 га», – зазначили в прокуратурі.

Наразі земельні ділянки вже повернули у володіння держави.

