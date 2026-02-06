Землі на Харківщині за 25,4 млн грн повернули державі – прокуратура

Правоохоронці через суд повернули у власність держави майже 600 гектарів землі, вартістю близько 25,4 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про рілля на території Зміївської громади. Встановлено: ще у 1994 році їх передали у постійне користування ДП «Дослідне господарство «Борки» Інституту овочівництва та баштанництва НААН України — для наукової та виробничої діяльності.

«У листопаді 2023 року держпідприємство уклало з приватною компанією договір так званої «спільної діяльності». Формально — партнерство. Фактично — повний контроль над землею, врожаєм і прибутками з боку ТОВ. Суд дійшов висновку: договір мав ознаки удаваного правочину та прикривав незаконне користування державними землями з порушенням вимог земельного і цивільного законодавства», – зазначили правоохоронці.

Тож 29 січня Господарський суд повернув ці землі державі.

