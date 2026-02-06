Землі на Харківщині за 25,4 млн грн повернули державі – прокуратура
Правоохоронці через суд повернули у власність держави майже 600 гектарів землі, вартістю близько 25,4 млн грн.
За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про рілля на території Зміївської громади. Встановлено: ще у 1994 році їх передали у постійне користування ДП «Дослідне господарство «Борки» Інституту овочівництва та баштанництва НААН України — для наукової та виробничої діяльності.
«У листопаді 2023 року держпідприємство уклало з приватною компанією договір так званої «спільної діяльності». Формально — партнерство. Фактично — повний контроль над землею, врожаєм і прибутками з боку ТОВ. Суд дійшов висновку: договір мав ознаки удаваного правочину та прикривав незаконне користування державними землями з порушенням вимог земельного і цивільного законодавства», – зазначили правоохоронці.
Тож 29 січня Господарський суд повернув ці землі державі.
Нагадаємо, на Харківщині за невчасне декларування активів сільський голова заплатить штраф. Таке рішення суду відстояли прокурори в апеляції.
Читайте також: Трамвай №7 у Харкові змінює маршрут – деталі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: земли, прокуратура, решение суда, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Землі на Харківщині за 25,4 млн грн повернули державі – прокуратура», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 12:35;