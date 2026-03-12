Землі за 182 млн грн хотіли незаконно оформити на Харківщині: подробиці

Правоохоронці вимагають повернути громадам 227 гектарів землі на Харківщині. За даними слідства, 17 ділянок незаконно намагалося оформити на себе приватне підприємство.

“Встановлено, що упродовж 2023–2024 років група осіб створила приватне підприємство та внесла до держреєстру відомості про нібито правонаступництво одного з колишніх колективних сільськогосподарських підприємств (КСП). Йдеться про господарство, землі якого колись розташовувались на території Барвінківської громади”, – зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Потім, додали правоохоронці, підприємство звернулося до державного реєстратора та зареєструвало за собою право постійного користування 17 земельними ділянками.Вартість цих ділянок перевищує 182 млн гривень.

“Підставою для цього стала копія державного акта на право постійного користування землею, нібито виданого на користь КСП. Однак перевірка показала: жодного правонаступництва фактично не існує. У складі приватного товариства немає жодного члена того КСП, а активи підприємства до статутного фонду новоствореної компанії не передавалися”, – встановили у прокуратурі.

Крім цього, продовжують правоохоронці, поданий для реєстрації державний акт виявився сумнівним. За цими ж реквізитами у Держгеокадастрі обліковується зовсім інший документ — акт на право колективної власності на землю.

“Також з’ясувалося, що одна з ділянок, яку товариство зареєструвало за собою, розташована у Близнюківській громаді — на території, де землі цього КСП ніколи не перебували”, – додали в прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позови про скасування права постійного користування ділянками та їх повернення громадам. Суд уже відкрив провадження у справах. Наразі на спірні землі наклали арешт.

“Паралельно приватне товариство намагається через суд визнати за собою право колективної власності на ці ділянки. У разі задоволення такого позову компанія отримала б можливість не лише користуватися землею, а й повноцінно розпоряджатися нею”, – підкреслили в прокуратурі.

Зазначається, що триває досудове розслідування щодо діяльності групи осіб, до складу якої входять адвокат, нотаріус та інші громадяни. За даними слідства, вони причетні до протиправної схеми оформлення прав на земельні ділянки. Фігурантам вже вручили підозри.