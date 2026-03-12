“Усі живі” – Сапронов про падіння уламків БпЛА на гольфклуб в Харкові

Харківський бізнесмен, волонтер та Почесний громадянин міста та області Юрій Сапронов зазначив, що вночі 12 березня на територію гольфклубу “Superior” впали уламки ворожого БпЛА.

“Попередньо, внаслідок роботи сил ППО сталося падіння уламків БпЛА на територію гольфклубу “Superior” та за його межами, пошкоджено скління вікон одного багатоквартирного житлового будинку. Постраждалих немає”, – пише Сапронов.

Він зазначив: “Усі живі, все нормально”. Також запевнив, що з пошкодженнями впорається та подякував усім, хто турбувався.

Нагадаємо, про нічні вибухи в Харкові повідомляв мер Ігор Терехов. За його даними, перший удар зафіксували о 23:45 у Немишлянському районі – ворог випустив “шахед”. За даними міського голови, “приліт” прийшовся по землі. Ще один удар зафіксували приблизно у цей же час у Київському районі. А повторно його обстріляли о 02:35.