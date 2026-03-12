“Усі живі” – Сапронов про падіння уламків БпЛА на гольфклуб в Харкові
Харківський бізнесмен, волонтер та Почесний громадянин міста та області Юрій Сапронов зазначив, що вночі 12 березня на територію гольфклубу “Superior” впали уламки ворожого БпЛА.
“Попередньо, внаслідок роботи сил ППО сталося падіння уламків БпЛА на територію гольфклубу “Superior” та за його межами, пошкоджено скління вікон одного багатоквартирного житлового будинку. Постраждалих немає”, – пише Сапронов.
Він зазначив: “Усі живі, все нормально”. Також запевнив, що з пошкодженнями впорається та подякував усім, хто турбувався.
Нагадаємо, про нічні вибухи в Харкові повідомляв мер Ігор Терехов. За його даними, перший удар зафіксували о 23:45 у Немишлянському районі – ворог випустив “шахед”. За даними міського голови, “приліт” прийшовся по землі. Ще один удар зафіксували приблизно у цей же час у Київському районі. А повторно його обстріляли о 02:35.
Читайте також: Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, новини Харкова, обломки, Юрий Сапронов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Усі живі” – Сапронов про падіння уламків БпЛА на гольфклуб в Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 13:24;