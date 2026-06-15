Понад пів сотні ударів за тиждень, що пошкоджено в Художньому музеї – мер

З 8 по 14 червня у Харкові зафіксували 54 обстріли. Переважно окупанти били «шахедами», також застосовували FPV-дрони та реактивний БпЛА, інформує мер міста Ігор Терехов.

“Після сьогоднішніх обстрілів підбивати підсумки минулих семи днів особливо складно, бо ворог не дає Харкову перепочинку: важкі вихідні перейшли в ранок з руйнуваннями, жертвами та роботою служб на місцях”, – зазначає міський голова.

Наслідки ударів минулого тижня зафіксували у восьми районах Харкова. Під ворожим вогнем опинилися багатоповерхівки, приватні садиби, офісні приміщення та комунальна інфраструктура. Були понівечені фасади, дахи, вікна, цивільні автівки. Серед пошкодженого – стоматологічна клініка, кафе, церква.

“Руйнувань зазнав і Харківський художній музей. Ця будівля була зведена ще на початку ХХ століття за проєктом Олексія Бекетова, і вже понад сто років вона є частиною архітектурного обличчя міста та нашої культурної пам’яті. Після прильоту спалахнули дах і горище, а вода під час гасіння потрапила до експозиційних залів. Працювати на місці було небезпечно: існувала загроза обвалу, постійно лунала повітряна тривога, але рятувальники, музейники, журналісти, моя команда й небайдужі харків’яни пліч-о-пліч виносили та евакуйовували все, що можна було врятувати. Найцінніші експонати убезпечили ще на початку повномасштабної війни, тому головне – збережено. Водночас були пошкоджені твори графіки та сучасного мистецтва з приватних колекцій, які перебували в музеї на тимчасовому зберіганні. Нині реставратори вже запропонували свою допомогу й готові долучитися до відновлення вцілілої частини зібрань”, – пише Терехов.

За тиждень постраждали 48 людей, п’ятеро з них – діти.

За цей період у Харкові тривогу оголошували 64 рази, і їхня загальна тривалість склала майже 93 години.

“Це на 37% менше, ніж по області, але концентрація атак саме на місто вкотре доводить: ворог цілеспрямовано тероризує харківʼян. І кожен, хто планує такі атаки, віддає накази або натискає на «пуск», має знати: відповідальність неминуча. Жоден злочин проти України не зникне в статистиці й не залишиться безкарним – ні в міжнародних судах, ні перед законом справедливості”, – підкреслив мер.