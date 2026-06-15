Более полусотни ударов за неделю, что повреждено в Художественном музее – мэр
С 8 по 14 июня в Харькове зафиксировали 54 обстрела. Преимущественно оккупанты били «Шахедами», также применяли FPV-дроны и реактивный БпЛА, сообщает мэр города Игорь Терехов.
«После сегодняшних обстрелов подводить итоги прошедших семи дней особенно сложно, потому что враг не дает Харькову передышку: тяжелые выходные перешли в утро с разрушениями, жертвами и работой служб на местах», — отмечает городской голова.
Последствия ударов на прошлой неделе зафиксировали в восьми районах Харькова. Под вражеским огнем оказались многоэтажки, частные дома, офисные помещения и коммунальная инфраструктура. Были повреждены фасады, крыши, окна, гражданские автомобили. Среди поврежденного – стоматологическая клиника, кафе, церковь.
«Разрушение получил и Харьковский художественный музей. Это здание было построено еще в начале ХХ века по проекту Алексея Бекетова, и уже более ста лет оно является частью архитектурного облика города и нашей культурной памяти. После прилета вспыхнули крыша и чердак, а вода во время тушения попала в экспозиционные залы. Работать на месте было опасно: существовала угроза обвала, постоянно звучала воздушная тревога, но спасатели, музейщики, журналисты, моя команда и неравнодушные харьковчане бок о бок выносили и эвакуировали все, что можно было спасти. Самые ценные экспонаты обезопасили еще в начале полномасштабной войны, поэтому главное – сохранено. В то же время, были повреждены произведения графики и современного искусства из частных коллекций, которые находились в музее на временном хранении. Сейчас реставраторы уже предложили свою помощь и готовы присоединиться к восстановлению уцелевшей части собраний”, — пишет Терехов.
За неделю пострадали 48 человек, пятеро из них – дети.
За этот период в Харькове тревогу объявляли 64 раза, и их общая продолжительность составила около 93 часов.
«Это на 37% меньше, чем по области, но концентрация атак именно на город еще раз доказывает: враг целенаправленно терроризирует харьковчан. И каждый, кто планирует такие атаки, отдает приказы или нажимает на «пуск», должен знать: ответственность неизбежна. Ни одно преступление против Украины не исчезнет в статистике и не останется безнаказанным – ни в международных судах, ни перед законом справедливости”, — подчеркнул мэр.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 13:24;