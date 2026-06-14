Горить Художній музей у Харкові, Терехов і ДСНС рятують картини (відео)

Після удару російського БпЛА у Художньому музеї спалахнула пожежа.

Це не падіння уламків «шахеда», це спрямований удар, каже про атаку по Харківському художньому музею мер Харкова Ігор Терехов.

«Насправді жахливі наслідки, бо відбувалося влучання в художній музей. Там знаходилась певна кількість картин, і ми всі разом із ДСНС, наша команда, зараз спускали в укриття. Бо це наші цінності, які ми дуже хочемо залишити нашому майбутньому. Дуже серйозна пожежа, повністю вигорає зараз дах, але зараз триває повітряна тривога і тому всі в укриттях», – розповідає Терехов, стоячи в метро.

Є загроза, що експонаті Художнього музею могли згоріти, крім цього загроза, що при гасінні пожежі буде залиття. Довелося зламувати двері та евакуювали всі наші картини, що перебували в художньому музеї.

Є загроза, що експонати Художнього музею можуть згоріти, крім цього, загроза того, що при гасінні пожежі все буде залито. Щоб евакуювали усі картини, що перебували у художньому музеї, довелося зламувати двері.