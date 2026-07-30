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Робота в Харкові та області: кому пропонують 60 тисяч гривень (вакансії)

Суспільство 12:07   30.07.2026
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: кому пропонують 60 тисяч гривень (вакансії) Фото: ХОВА

Станом на 30 липня у Харківській області актуальні 2607 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія директора фінансового із зарплатою 60 тисяч гривень. Економіст отримуватиме 40 тисяч, а лікар-терапевт – 39990.

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів зароблятиме 39950 гривень, пожежний-рятувальник – 30 тисяч, офіцер-психолог – 27 тисяч, комплектувальник меблів – 25 тисяч, укладальник-пакувальник – 24360, фахівець із соціальної роботи – 23 тисячі, табельник – 19500.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, серед абітурієнтів суттєво зріс попит на архітектурні, будівельні та енергетичні спеціальності, тоді як зацікавленість економічними напрямками значно впала, констатував у коментарі МГ «Об’єктив» ректор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Ігор Білецький.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 12:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 30 липня у Харківській області актуальні 2607 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".