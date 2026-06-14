Пожежа спалахнула у житловому будинку після атаки росіян на Харківщині (фото)
Внаслідок атаки росіян розпочалася пожежа у приватному будинку у селищі Великий Бурлук, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Вранці 14 червня росіяни завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.
Внаслідок влучання зайнялася пожежа в будинку на площі 150 м кв. Також вибухова хвиля пошкодила поруч розташовані житлові будинки та надвірні забудови.
На щастя, загиблих та постраждалих немає, зазначили в ДСНС.
Як писала раніше МГ “Об’єктив”, 13 червня велосипедист наїхав на вибуховий пристрій, був поранений та госпіталізований.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, великий бурлук, ГСЧС в Харьковской области, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 09:15;