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Пожежа спалахнула у житловому будинку після атаки росіян на Харківщині (фото)

Події 09:15   14.06.2026
Оксана Якушко
Пожежа спалахнула у житловому будинку після атаки росіян на Харківщині (фото)

Внаслідок атаки росіян розпочалася пожежа у приватному будинку у селищі Великий Бурлук, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Вранці 14 червня росіяни завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Внаслідок влучання зайнялася пожежа в будинку на площі 150 м кв. Також вибухова хвиля пошкодила поруч розташовані житлові будинки та надвірні забудови.

На щастя, загиблих та постраждалих немає, зазначили в ДСНС.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, 13 червня велосипедист наїхав на вибуховий пристрій, був поранений та госпіталізований.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки росіян розпочалася пожежа у приватному будинку у селищі Великий Бурлук, повідомляє ДСНС у Харківській області.".