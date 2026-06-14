Пожар вспыхнул в жилом доме после атаки россиян в Харьковской области (фото)

В результате атаки россиян начался пожар в частном доме в поселке Великий Бурлук, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Утром 14 июня россияне нанесли удар беспилотником по частному дому в поселке Великий Бурлук Купянского района.

В результате попадания вспыхнул пожар в доме на площади 150 м кв. Также взрывная волна повредила расположенные рядом жилые дома и дворовые застройки.

К счастью, погибших и пострадавших нет, отметили в ГСЧС.

Как писала ранее МГ «Объектив», 13 июня велосипедист наехал на взрывное устройство, был ранен и госпитализирован.