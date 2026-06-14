Пожар вспыхнул в жилом доме после атаки россиян в Харьковской области (фото)
В результате атаки россиян начался пожар в частном доме в поселке Великий Бурлук, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Утром 14 июня россияне нанесли удар беспилотником по частному дому в поселке Великий Бурлук Купянского района.
В результате попадания вспыхнул пожар в доме на площади 150 м кв. Также взрывная волна повредила расположенные рядом жилые дома и дворовые застройки.
К счастью, погибших и пострадавших нет, отметили в ГСЧС.
Как писала ранее МГ «Объектив», 13 июня велосипедист наехал на взрывное устройство, был ранен и госпитализирован.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 09:15;