Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі

Події 09:37   12.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі Фото: Віктор Коваленко

Голова Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов повідомив, що після нічних “прильотів” частина одного з населених пунктів громади залишилася без світла. 

“За інформацією енергетиків, перспективи відновлення через технічні пошкодження наразі остаточно не визначені, однак мова точно не йде про відновлення протягом одного дня”, – наголосив Гололобов.

Крім цього, внаслідок ворожих атак пошкоджено електроживлення об’єктів критичної інфраструктури водопостачання.

“Водночас повідомляємо, що через цей приліт проблем із водопостачанням у громаді, зокрема в населених пунктах Черкаська Лозова  та Лісне, бути не повинно”, – додав начальник громади.

Тим часом, начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що вночі також потрапили під ворожі обстріли.

Обстріл Золочівщини 12 березня
Фото: Віктор Коваленко

“Близько 04:10 російські війська завдали масованого удару БпЛА по селищу Золочів. Внаслідок атаки попередньо пошкоджено приміщення будинку культури, казначейства, податкової служби, пʼять магазинів, два склади агропідприємства, три одиниці сільгосптехніки, склад виробничого підприємства, легковий автомобіль”, – додав Коваленко.

Обстріл Золочівщини 12 березня
Фото: Віктор Коваленко

В результаті “прильотів” гостру стресову реакцію отримав 42-річний чоловік та 62-річна жінка. Їм надали медичну допомогу дома.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
