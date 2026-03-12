Три “прильоти” було за ніч у Харкові – ворог бив БпЛА
Про нічні вибухи в Харкові повідомив мер Ігор Терехов.
Перший удар по місту зафіксували о 23:45 у Немишлянському районі. Ворог випустив “шахед”. За даними міського голови, “приліт” прийшовся по землі.
Ще один удар зафіксували приблизно у цей же час у Київському районі. А повторно його обстріляли о 02.35, писав Терехов. Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, 11 березня безпілотник атакував компанію в Шевченківському районі в момент, коли люди тільки-но прийшли на роботу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: двоє чоловіків загинули. Ще семеро людей поранені. З них три жінки. Стан поранених чоловіків – середній, одного з них навіть відпустили лікуватися додому. А от жінки – всі важкі, відзначив в.о. медичного директора ОКЛ Костянтин Лобойко. Він запевнив: лікарі роблять усе необхідне, щоб стабілізувати стан постраждалих. Синєгубов наголосив: підприємство, яке атакували окупанти, не мало жодного стосунку до військових об’єктів. Він назвав цей злочин цілеспрямованим терором проти харківського бізнесу.
