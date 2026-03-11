Синєгубов розповів про підприємство, яке атакувала РФ вранці
Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів із місця «прильоту», що вранці 11 березня під атакою «шахеда» опинилося цивільне підприємство у Шевченківському районі Харкова.
“Це цивільне підприємство, жодного відношення до військової інфраструктури немає, поруч військових об’єктів так само немає. Тобто, це, знову ж таки, – терор нашого бізнесу. Ворог, зранку коли люди прийшли на роботу, завдав удару“, – наголосив начальник ХОВА.
Відео: пресслужба ХОВА
Він додав, що внаслідок атаки у Харкові – семеро постраждалих. Дві жінки у вкрай тяжкому стані перебувають у лікарні. Загиблих двоє.
Нагадаємо, вибух у Шевченківському районі Харкова пролунав 11 березня близько 08:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по приватному підприємству. За попередніми даними, загинули двоє людей, постраждали – семеро. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що на місці “прильоту” виникла пожежа.
