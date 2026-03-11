Live

Синєгубов розповів про підприємство, яке атакувала РФ вранці

Події 11:45   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів про підприємство, яке атакувала РФ вранці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів із місця «прильоту», що вранці 11 березня під атакою «шахеда» опинилося цивільне підприємство у Шевченківському районі Харкова.

Це цивільне підприємство, жодного відношення до військової інфраструктури немає, поруч військових об’єктів так само немає. Тобто, це, знову ж таки, – терор нашого бізнесу. Ворог, зранку коли люди прийшли на роботу, завдав удару“, – наголосив начальник ХОВА.

Відео: пресслужба ХОВА

Він додав, що внаслідок атаки у Харкові – семеро постраждалих. Дві жінки у вкрай тяжкому стані перебувають у лікарні. Загиблих двоє.

Нагадаємо, вибух у Шевченківському районі Харкова  пролунав 11 березня близько 08:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по приватному підприємству. За попередніми даними, загинули двоє людей, постраждали – семеро. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що на місці “прильоту” виникла пожежа.

Читайте також: З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець
Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець
11.03.2026, 12:35
З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару в Харкові
З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару в Харкові
11.03.2026, 12:05
У Харкові – “приліт”: є загиблі та поранені, почалася пожежа
У Харкові – “приліт”: є загиблі та поранені, почалася пожежа
11.03.2026, 09:33
За добу рятувальники на Харківщині загасили 15 пожеж
За добу рятувальники на Харківщині загасили 15 пожеж
11.03.2026, 09:28
Спортсменка, що представляє Харківщину, здобула бронзу на Паралімпіаді
Спортсменка, що представляє Харківщину, здобула бронзу на Паралімпіаді
11.03.2026, 10:09
Новини Харкова — головне за 11 березня: атака РФ, двоє загиблих
Новини Харкова — головне за 11 березня: атака РФ, двоє загиблих
11.03.2026, 12:41

Новини за темою:

11.03.2026
У Харкові – “приліт”: є загиблі та поранені, почалася пожежа
11.03.2026
На якому етапі відновлення будинку на вулиці Культури, розповіли в мерії
11.03.2026
Росіяни атакували спортшколу в Золочеві (фото)
10.03.2026
Що відбувається на місці “прильоту” в Індустріальному районі – дані мерії
10.03.2026
Поки в Харкові ліквідували наслідки “прильоту”, РФ вдарила повторно


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов розповів про підприємство, яке атакувала РФ вранці», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів із місця «прильоту», що вранці 11 березня під атакою «шахеда» опинилося цивільне підприємство у Шевченківському районі Харкова.".