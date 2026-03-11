З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару в Харкові
Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця російського удару по Харкову 11 березня.
Він нагадав, що окупанти атакували підприємство в Шевченківському районі. Відомо про двох загиблих через обстріл.
“Ще сім людей зазнали поранень: жінки 47, 50, 60 років і чоловіки 49, 39, 33, 36 років. Усіх постраждалих доставили до лікарні, де їм надається повний обсяг необхідної допомоги“, – додав Синєгубов.
Нагадаємо, вибух у Шевченківському районі Харкова пролунав 11 березня близько 08:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по приватному підприємству. За попередніми даними, загинули двоє людей, постраждалих – семеро. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що на місці “прильоту” виникла пожежа.
Тим часом Харківська облпрокуратура показала відео, на якому зафіксовано наслідки “прильоту”.
