З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару в Харкові

Події 10:23   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару в Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця російського удару по Харкову 11 березня. 

Він нагадав, що окупанти атакували підприємство в Шевченківському районі. Відомо про двох загиблих через обстріл.

Обстріл підприємства у Харкові 11 березня

Обстріл підприємства у Харкові 11 березня

Ще сім людей зазнали поранень: жінки 47, 50, 60 років і чоловіки 49, 39, 33, 36 років. Усіх постраждалих доставили до лікарні, де їм надається повний обсяг необхідної допомоги“, – додав Синєгубов.

Обстріл підприємства у Харкові 11 березня

Нагадаємо, вибух у Шевченківському районі Харкова пролунав 11 березня близько 08:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по приватному підприємству. За попередніми даними, загинули двоє людей, постраждалих – семеро. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що на місці “прильоту” виникла пожежа.

Обстріл підприємства у Харкові 11 березня

Обстріл підприємства у Харкові 11 березня

Тим часом Харківська облпрокуратура показала відео, на якому зафіксовано наслідки “прильоту”.

Читайте також: Більше 30 БпЛА атакували Харківську область за добу – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
