Понад 30 БпЛА атакували Харківську область за добу – Синєгубов
Протягом минулої доби росіяни атакували Харків та 12 населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу в м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 38-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова“, – додав Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- РСЗВ;
- чотири КАБи;
- 13 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- сім fpv-дронів;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
У Харкові пошкоджений приватний будинок, господарська споруда та гараж, у Богодухівському районі “прилетіло” по школі та будинку дитячої творчості.
“В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), автомобіль (с. Оскіл); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Маслії), склад, 7 автомобілів (с. Затишшя), залізничну інфраструктуру, приватний будинок, автомобіль, електромережі (м. Мерефа)“, – додав начальник ХОВА.
Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 08:50