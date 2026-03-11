Live

Понад 30 БпЛА атакували Харківську область за добу – Синєгубов

Події 08:50   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 30 БпЛА атакували Харківську область за добу – Синєгубов

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків та 12 населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілу в м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 38-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова“, – додав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • чотири КАБи;
  • 13 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджений приватний будинок, господарська споруда та гараж, у Богодухівському районі “прилетіло” по школі та будинку дитячої творчості.

“В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), автомобіль (с. Оскіл); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Маслії), склад, 7 автомобілів (с. Затишшя), залізничну інфраструктуру, приватний будинок, автомобіль, електромережі (м. Мерефа)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: У Харкові – «приліт»: є загиблі та поранені, почалася пожежа

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
