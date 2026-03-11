Понад 30 БпЛА атакували Харківську область за добу – Синєгубов

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків та 12 населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 38-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова“, – додав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

РСЗВ;

чотири КАБи;

13 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

сім fpv-дронів;

десять БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджений приватний будинок, господарська споруда та гараж, у Богодухівському районі “прилетіло” по школі та будинку дитячої творчості.

“В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), автомобіль (с. Оскіл); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Маслії), склад, 7 автомобілів (с. Затишшя), залізничну інфраструктуру, приватний будинок, автомобіль, електромережі (м. Мерефа)“, – додав начальник ХОВА.