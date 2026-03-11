Live

Больше 30 БпЛА атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов

Происшествия 08:50   11.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 30 БпЛА атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов

В течение минувших суток россияне атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрела в г. Харьков подверглись острой реакции на стресс 38-летний мужчина и 9-летняя девочка. Враг атаковал БпЛА Шевченковский район Харькова», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • РСЗО;
  • четыре КАБа;
  • 13 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • семь fpv-дронів;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

В Харькове поврежден частный дом, хозпостройка и гараж, в Богодуховском районе «прилетело» по школе и дому детского творчества.

«В Изюмском районе повреждены частный дом, хозяйственное сооружение (сел. Боровая), автомобиль (с. Оскол); в Харьковском районе поврежден автомобиль, склад, семь автомобилей (с. Затишье), железнодорожная инфраструктура, частный дом, автомобиль, электросети (г. Мерефа)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 11 марта: атака РФ, двое погибших в городе
Новости Харькова — главное за 11 марта: атака РФ, двое погибших в городе
11.03.2026, 09:17
Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр
Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр
10.03.2026, 20:45
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
11.03.2026, 09:33
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
В Харькове – «прилет» БпЛА в частном секторе: как ГСЧС тушила пожары (видео)
В Харькове – «прилет» БпЛА в частном секторе: как ГСЧС тушила пожары (видео)
10.03.2026, 21:35
За сутки спасатели на Харьковщине потушили 15 пожаров
За сутки спасатели на Харьковщине потушили 15 пожаров
11.03.2026, 09:28

Новости по теме:

11.03.2026
Больше 30 БпЛА атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов
11.03.2026
Где атаковал враг и, сколько атак отбили ВСУ, сообщил Генштаб
11.03.2026
На каком этапе восстановление дома на улице Культуры, рассказали в мэрии
10.03.2026
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
10.03.2026
Синегубов: на Харьковщине 13 пострадавших от обстрелов, из них двое – дети


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Больше 30 БпЛА атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. ".