Больше 30 БпЛА атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов

В течение минувших суток россияне атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в г. Харьков подверглись острой реакции на стресс 38-летний мужчина и 9-летняя девочка. Враг атаковал БпЛА Шевченковский район Харькова», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

РСЗО;

четыре КАБа;

13 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронів;

десять БпЛА (тип встановлюється).

В Харькове поврежден частный дом, хозпостройка и гараж, в Богодуховском районе «прилетело» по школе и дому детского творчества.

«В Изюмском районе повреждены частный дом, хозяйственное сооружение (сел. Боровая), автомобиль (с. Оскол); в Харьковском районе поврежден автомобиль, склад, семь автомобилей (с. Затишье), железнодорожная инфраструктура, частный дом, автомобиль, электросети (г. Мерефа)», – добавил начальник ХОВА.