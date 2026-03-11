Больше 30 БпЛА атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов
В течение минувших суток россияне атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в г. Харьков подверглись острой реакции на стресс 38-летний мужчина и 9-летняя девочка. Враг атаковал БпЛА Шевченковский район Харькова», – добавил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- РСЗО;
- четыре КАБа;
- 13 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- семь fpv-дронів;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
В Харькове поврежден частный дом, хозпостройка и гараж, в Богодуховском районе «прилетело» по школе и дому детского творчества.
«В Изюмском районе повреждены частный дом, хозяйственное сооружение (сел. Боровая), автомобиль (с. Оскол); в Харьковском районе поврежден автомобиль, склад, семь автомобилей (с. Затишье), железнодорожная инфраструктура, частный дом, автомобиль, электросети (г. Мерефа)», – добавил начальник ХОВА.
