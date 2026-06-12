Сегодня 12 июня 2026: какой праздник и день в истории

12 июня в Украине – День работника фондового рынка. В этот день 1240 года в Париже начался «Суд над Талмудом». В 1920-м Красная армия вступила в Киев, а в другом полушарии официально открыли Панамский канал. В 1923-м Гарри Гудини впервые продемонстрировал свой трюк освобождения из смирительной рубашки, вися над землей. В 1964-м Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению. В 2023-м умер четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Праздники и памятные даты 12 июня

12 июня в Украине – День работника фондового рынка.

В мире – Всемирный день борьбы с детским трудом.

Также сегодня: День красной розы, Международный день шиитов, Международный день дубляжа, День Супермена, Международный день фалафеля, Международный день кашасы (это бразильский алкогольный напиток, который производят из сахарного тростника).

12 июня в истории

12 июня 1240 года начался так называемый Парижский диспут (или «Суд над Талмудом»). Это были межконфессиональные прения между христианским монахом Николя Дониным и четырьмя раввинами. Инициатором события выступил король Франции Людовик IX. А причиной для такой дискуссии стала работа Николя Донина и реакция на нее Папы Римского Григория IX. Донин был евреем, обращенным в христианство. Он так увлекся новой религией, что стал христианским монахом и начал резко критиковать иудаизм. Монах перевел на латынь ряд отрывков из Талмуда и использовал их для обоснования своих обвинений. Доклад против главной религиозной книги евреев автор представил Папе Римскому. В своем тексте обращенный христианин предъявил 35 обвинений. Он, в частности, утверждал, что Талмуд содержит богохульство и поругание христианства. Папа Григорий IX, прочитав этот текст, разослал требования христианским монархам. Он рекомендовал изъять копии Талмуда в их странах и передать христианским монахам на изучение. Если окажется, что книга действительно содержит антихристианские призывы – уничтожить ее.

Одним из первых, кто отреагировал на обращение Папы, стал французский король, вошедший в историю как Людовик Святой. Он организовал диспут между Дониным и четырьмя раввинами, которые должны были защищать Талмуд от обвинений. Их аргументы анализировала специально собранная комиссия, в которую вошли влиятельные церковные и королевские управленцы во главе с архиепископом Готье ле Корню. Они наконец приговорили Талмуд к сожжению. После этого еврейские религиозные рукописи изымали по всей Франции. В 1242 году тысячи рукописей публично сожгли в Париже на Гревской площади.

2 июня 1920 года открылся для судоходства Панамский канал. Подробнее.

12 июня 1920 года Красная армия вступила в Киев, который за месяц до этого удалось отбить в результате совместного наступления польских сил и армии УНР. Подробнее.

12 июня 1923 года один из самых известных фокусников мира Гарри Гудини впервые публично высвободился из смирительной рубашки, вися над землей на высоте около 12 метров. Подробнее.

12 июня 1964 года всемирно известного борца с апартеидом в ЮАР Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению. Подробнее.

12 июня 2023 года в больнице Милана скончался 86-летний четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Подробнее.

Церковный праздник 12 июня

12 июня чтят память преподобного Онуфрия Великого. Подробнее.

Народные приметы

Радуга на небе в этот день – к жаркому июню.

Если бузина уже отцвела, то осень будет поздней.

Если шиповник густо цветет – к суровой и снежной зиме.

Что нельзя делать 12 июня

Не стоит ходить в лес, поле, на берег реки и в другие места, где обитают змеи.

При встрече со змеей ни в коем случае не замахивайтесь на нее, не смотрите в глаза, не пытайтесь толкнуть или отбросить животное, а просто отойдите без резких движений.

Нельзя ничего поднимать с земли в этот день, а также оставлять себе найденные предметы.

Нельзя разжигать костер.