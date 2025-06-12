Сегодня 12 июня: какой праздник и день в истории

12 июня в Украине – День работника фондового рынка. В 1920-м Красная армия вступила в Киев, а в другом полушарии официально открыли Панамский канал. В 1923-м Гарри Гудини впервые продемонстрировал свой трюк с освобождением из смирительной рубашки, вися над землей. В 1964-м Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению. В 2023-м умер четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Праздники и памятные даты 12 июня

12 июня в Украине – День работника фондового рынка.

В мире – Всемирный день борьбы с детским трудом.

Также сегодня: Международный день шиитов, Международный день дубляжа, День Супермена, День красной розы, Международный день фалафеля, Змеиный праздник, Международный день кашасы (это бразильский алкогольный напиток, который производят из сахарного тростника).

12 июня в истории

12 июня 1920 года открылся для судоходства Панамский канал. Подробнее.

12 июня 1920 года Красная армия вступила в Киев, который за месяц до этого удалось отбить в результате совместного наступления польских сил и армии УНР. Этому предшествовало наступление большевиков по всему фронту – не только на территории Украины, но и в Беларуси. На севере операция началась 14 мая, на юге – 26-го. В захвате Киева активное участие принимала 1-я конная армия во главе с Семеном Буденным. Ее перебросили на территорию Украины с Кавказа. До активной фазы наступления на Киев буденновцы разгромили отряды Нестора Махно в Гуляйполе и 6 мая форсировали Днепр в центральной Украине (на севере современного города Днепр). Большевистские силы двигались по правому берегу и собирались в кулак возле Умани. Уже 27 мая 1-я конная армия перешла в наступление в сторону Казатина, который защищали польские силы. 5 июня оборону поляков прорвали под селом Самгородок (сейчас Винницкая область). После этого движение войск Буденного в тылу Войска Польского стало стремительным – группировка, находившаяся в Киеве, неожиданно оказалась под угрозой окружения. 10 июня 3-я польская армия под командованием Эдварда Рыдз-Смиглы покинула Киев, перерезать им дорогу на запад большевикам не удалось. Но столица Украины осталась без существенной силы польского войска, поэтому уже 12 июня первые отряды Красной армии достигли города.

12 июня 1923 года один из самых известных фокусников мира Гарри Гудини впервые публично высвободился из смирительной рубашки, вися над землей на высоте около 12 метров. Подробнее.

12 июня 1964 года всемирно известного борца с апартеидом в ЮАР Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению. Подробнее.

12 июня 2023 года в больнице Милана скончался 86-летний четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Подробнее.

Церковный праздник 12 июня

12 июня чтят память преподобного Онуфрия Великого. Подробнее.

Народные приметы

Радуга на небе в этот день – к жаркому июню.

Если бузина уже отцвела, то осень будет поздней.

Если шиповник густо цветет – к суровой и снежной зиме.

Что нельзя делать 12 июня

Не стоит ходить в лес, поле, на берег реки и в другие места, где обитают змеи.

При встрече со змеей ни в коем случае не замахивайтесь на нее, не смотрите в глаза, не пытайтесь толкнуть или отбросить животное, а просто отойдите без резких движений.

Нельзя ничего поднимать с земли в этот день, а также оставлять себе найденные предметы.

Нельзя разжигать костер.