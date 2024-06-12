Сегодня 12 июня: какой праздник и день в истории

12 июня в Украине – День работника фондового рынка. В 1920-м официально открыли Панамский канал. В 1923-м Гарри Гудини впервые продемонстрировал свой трюк освобождения из смирительной рубашки, вися над землей. В 1964-м Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению. В 2023-м умер четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Праздники и памятные даты 12 июня

12 июня в Украине – День работника фондового рынка.

В мире – Всемирный день борьбы с детским трудом, Международный день дубляжа.

Также отмечают: День красной розы, Международный день фалафеля, Змеиный праздник.

12 июня в истории

12 июня 1920 года открылся для судоходства Панамский канал. Подробнее.

12 июня 1923 года один из самых известных фокусников мира Гарри Гудини впервые публично высвободился из смирительной рубашки, вися над землей на высоте около 12 метров. Подробнее.

12 июня 1964 года всемирно известного борца с апартеидом в ЮАР Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению. Подробнее.

12 июня 2023 года в больнице Милана скончался 86-летний четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

В Украине он известен как «друг Путина» и владелец «Милана», в котором играл Андрей Шевченко. А также — человек со скандальной репутацией, делавший очень недружественные заявления по отношению к Украине с начала российской агрессии в 2014-м. Однако личность Берлускони гораздо сложнее, а его биография такова, что Остапу Бендеру и не снилось.

Сильвио, прославившийся в том числе секс-скандалами и взяточничеством, рос в очень верующей католической семье. Его родители были антифашистами, поэтому вынуждены были на время эмигрировать из Италии и жить на грани нищеты. Берлускони окончил католический лицей, где в частности изучил древнегреческий и латынь. А в 1954-м поступил на юрфак Миланского университета. Уже в лицее и университете Сильвио начал зарабатывать, в частности, торгуя курсовыми работами, которые писал для других учеников. В начале своего восхождения в мир крупного бизнеса Берлускони зарабатывал всем, чем только мог (вплоть до игры на контрабасе и работы аниматором).

Но настоящий успех пришел к нему тогда, когда он решил ворваться на рынок недвижимости. В 1960-х в Италии был строительный бум, поэтому идея была очень своевременная. Берлускони вложил в первый проект все пенсионные накопления отца, а также привлек своих друзей и родственников. Этим проектом стало строительство жилых домов на миланской улице Альчиати. Успех пришел к будущему мультимиллионеру сразу. Он продал около 100 квартир и полученные деньги стал инвестировать дальше, основав в 1963 году (в возрасте 27 лет) вместе с другими акционерами строительную компанию «Edilnord».

А дальше начались те самые «чудеса», за которые Берлускони на протяжении всей жизни подозревали в коррупции и судили. Первой такой авантюрой, которую бизнесмен вряд ли мог реализовать без «помощи» чиновников, стало строительство микрорайона «Милан 2». Предприимчивый Сильвио приобрел дешевую землю вблизи местного аэропорта. Низкая цена объяснялась тем, что прямо над этим участком заходили на посадку самолеты и шум превышал 100 децибел. Сама идея строить здесь жилой микрорайон казалась безумной. Но только не Берлускони. Он построил жилой микрорайон на 4000 жителей, а дальше выбил у чиновников в Риме решение об изменении траектории полетов самолетов. Таким образом, жилье резко подорожало, и бизнесмен получил сверхприбыль. Именно тогда в адрес Берлускони впервые публично прозвучали подозрения во взяточничестве – впрочем, это был только скандал, не имевший уголовного продолжения.

В 1970-х быстро богатевший на недвижимости Берлускони решил войти на еще один перспективный рынок – и снова, сделал это в своем полууголовном – полуавантюрном стиле. Этим рынком были телекоммуникации и СМИ. Начинал Сильвио с покупки части акций газеты «il Giornale». А дальше захотел иметь свое телевидение. При этом в Италии, как и в других странах Европы, телевидение до 1974 года было исключительно государственным. Эту монополию приостановил своим решением Конституционный суд. Однако и после этого решения государство запрещало частным телеканалам вещание в прямом эфире и создание выпусков теленовостей. И именно Берлускони преодолел эти запреты первым. В 1978-м он приобрел небольшой кабельный канал «Telemilano 58», вещавший в им же построенном микрорайоне «Милан 2».

А дальше действовал так же, как региональные телеканалы в Украине в начале 1990-х (хотя и без откровенного пиратства). Он основал компанию «Rete Italia» и начал покупать права на американский развлекательный контент: голливудские блокбастеры, сериалы, комедии и т.д. Постепенно он приобрел еще ряд каналов – «Canale 5», «Italia 1», «Rete 4» и объединил их в холдинг «Mediaset». Именно на его каналах впервые в Италии появилось цветное телевидение, вещание стало практически круглосуточным. Аудитория каналов резко росла. Но было одно НО. Берлускони покупал маленькие региональные телеканалы, которые не имели лицензии на вещание на государственном уровне (такая лицензия была только у гостелекорпорации «RAI»). В итоге медиахолдинг Берлускони стал активно отбирать у государственной компании рекламные деньги. Поэтому в 1984-м госкорпорация обратилась в суд, и телепередатчики холдинга Берлускони арестовали. Бизнесмен начал продолжительное юридическое и политическое противостояние с конкурентами. И в решающий момент ему снова «помогли» – на самом высоком уровне. Премьер-министр Италии Беттино Кракси издал экстренный указ о возобновлении трансляций, известный как «Закон Берлускони». Конечно, Сильвио подозревали в подкупе премьера. Реально итальянские законодатели разрешили равноправное вещание государственных и частных телеканалов только в 1990 году. Однако каналы Берлускони успешно работали как бы в отдельном мире до этого момента. Параллельно он создал архив кинофильмов, на которые приобрел права, и предоставлял их другим телеканалам при условии размещении рекламы, которую производит его компания «Publitalia». Таким образом итальянец завоевал лидерство на рынке телевизионной рекламы не только в своей стране, а и распространил деятельность на другие страны Европы. Создание частных телеканалов Берлускони в Европе сопровождалось бесконечными скандалами и конфликтами. Несмотря на все эти препятствия, будущий итальянский премьер вывел свою компанию «Mediaset» на фондовый рынок с начальной ценой 4 млрд евро – и сразу вошел в список «Forbes».

В 1986 году Берлускони добавил в свою империю еще и футбольный клуб «Милан», который во времена его руководства восемь раз стал чемпионом «Италии» и пять раз победил в Лиге чемпионов.

Это самые известные из бизнесов Берлускони, однако у него их было гораздо больше. И все миллиардер строил приблизительно в таком стиле. Поэтому в начале 1990-х о Сильвио хорошо знали не только журналисты «Forbes», но и итальянские правоохранители. Судьи возбудили против него десяток разных расследований. И, как считается, именно это послужило причиной, по которой 57-летний бизнесмен решил пойти в политику. И пошел сразу триумфально. В январе 1994-го Берлускони создал с нуля свою партию «Вперед, Италия!» (название позаимствовали из футбольной кричалки), а через 60 дней эта партия выиграла выборы, получив 43% голосов итальянцев. Берлускони создал коалицию с правыми партиями, в том числе – неофашистами и «постфашистами» и 11 мая 1994-го впервые принял присягу премьер-министра Италии.

Политическая карьера Берлускони развивалась не только по восходящей, как его бизнес-империя. Он регулярно проигрывал выборы, переходил в оппозицию, становился героем многочисленных скандалов (как коррупционных, так и связанных, например, с обвинениями в растлении несовершеннолетней). В политике он пользовался теми же методами, что и в бизнесе. Так что постоянно получал публичные обвинения в коррупции, подкупе депутатов оппозиции, чиновников и т.д. В целом Берлускони становился премьером Италии четыре раза (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011). В течение жизни против него возбудили 61 судебное расследование и уголовное дело. С 1994 года, когда он ушел в политику, Сильвио потратил на услуги адвокатов около 700 миллионов евро.

Во времена своей бурной политической активности Берлускони успел «подложить свинью» миру, найдя общий язык с президентами США Джорджем Бушем-младшим и РФ – Путиным. Как считают именно итальянский премьер способствовал сближению США и РФ после терактов 11 сентября 2001 года и созданию совета «Россия – НАТО». И хотя со временем позиции США и РФ ожидаемо разошлись до диаметрально противоположных, в мире Путин еще долго оставался «рукопожатным» — даже после войны с Грузией и вторжения в украинский Крым и Донбасс. Берлускони продолжал поддерживать своего российского «друга», публично размышляя о «референдуме» в Крыму. В 2022-м Берлускони сначала высказал достаточно адекватную позицию, заявив, что «глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, взявшего на себя очень серьезную ответственность перед миром». Он даже признал вину РФ в резне в Буче. Однако надолго «друга Сильвио» не хватило. Впоследствии он понес в массы полный набор штампов российской пропаганды.

Итальянские журналисты отмечали, что в последние годы жизни бывший главный политик страны был «стар, замкнут и немного меланхоличен».

«Все в нем было чрезмерным. В какой-то момент его популярность была такой, что в мире его можно было отождествить с итальянским рекламным брендом”, – написали о Берлускони журналисты итальянского издания «La Repubblica» в день его смерти.

Церковный праздник 12 июня

12 июня — отдание праздника Пасхи и предпраздник Вознесения Господнего. Чтят память преподобного Онуфрия Великого. Он был сыном персидского царя. Родился около 320 года. У царя долго не было детей, и он молился, чтобы Бог даровал ему сына. Однако еще до рождения Онуфрия к его отцу пришел демон под видом путешественника, оговорил его жену, и сказал: «Прикажи бросить рожденного твоей женой младенца в огонь, и, если я говорю ложь, то Бог сохранит его невредимым». Царь, поверив этому, бросил новорожденного ребенка в огонь. Но произошло чудо – ребенок остался невредимым. А к отцу явился ангел и приказал ему крестить сына, назвать Онуфрием и отвести его, куда укажет Бог. Так, следуя знакам, отец принес ребенка в монастырь возле города Гермополя. Местный игумен взял царевича на воспитание. Царь постоянно навещал сына в монастыре. Во время его пребывания в монастыре происходили многочисленные чудеса. А уже в 10 лет Онуфрий ушел в пустыню, нашел отшельника и остался у него – учиться. 60 лет он прожил потом в полном одиночестве. А в конце жизни в пустыню к нему пришел другой подвижник – святой Пафнутий. Пообщавшись с ним, на следующий день Онуфрий заявил, что Бог прислал Пафнутия, чтобы тот его похоронил. Он умер в этот день и повелел, чтобы Пафнутий рассказал о его жизни всем христианам ради их спасения.

Народные приметы

Радуга на небе в этот день – к жаркому июню.

Если бузина уже отцвела, то осень будет поздней.

Если шиповник густо цветет – к суровой и снежной зиме.

Что нельзя делать 12 июня

Не стоит ходить в лес, поле, на берег реки и в другие места, где обитают змеи.

При встрече со змеей ни в коем случае не замахивайтесь на нее, не смотрите в глаза, не пытайтесь толкнуть или отбросить животное, а просто отойдите без резких движений.

Нельзя ничего поднимать с земли в этот день, а также оставлять себе найденные предметы.

Нельзя разжигать костер.