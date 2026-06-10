Утро в Лозовой было неспокойным из-за ударов БпЛА – больше 20 домов повреждены

Мэр Сергей Зеленский пишет, что утром 10 июня россияне били по Лозовой беспилотниками.

Он акцентировал: БпЛА враг выпустил прямо по мирным жителям – повреждена гражданская инфраструктура.

«Попадания зафиксированы в частном секторе города и старинских округах. В результате взрывных волн поврежден автомобиль и более 20 домов: шесть крыш и более 60 окон. Продолжаем фиксировать последствия», – написал Зеленский.

Жертв из-за обстрелов нет. Тем временем на местах «прилетов» уже работают специалисты, которые помогают людям ликвидировать последствия обстрелов.