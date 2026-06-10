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Утро в Лозовой было неспокойным из-за ударов БпЛА – больше 20 домов повреждены

11:16   10.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утро в Лозовой было неспокойным из-за ударов БпЛА – больше 20 домов повреждены Фото: Сергей Зеленский

Мэр Сергей Зеленский пишет, что утром 10 июня россияне били по Лозовой беспилотниками. 

Он акцентировал: БпЛА враг выпустил прямо по мирным жителям – повреждена гражданская инфраструктура.

Обстрел Лозовой 10 июня
Фото: Сергей Зеленский

«Попадания зафиксированы в частном секторе города и старинских округах. В результате взрывных волн поврежден автомобиль и более 20 домов: шесть крыш и более 60 окон. Продолжаем фиксировать последствия», – написал Зеленский.

Обстрел Лозовой 10 июня
Фото: Сергей Зеленский

Жертв из-за  обстрелов нет. Тем временем на местах «прилетов» уже работают специалисты, которые помогают людям ликвидировать последствия обстрелов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 11:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Сергей Зеленский пишет, что утром 10 июня россияне били по Лозовой беспилотниками. ".