Утро в Лозовой было неспокойным из-за ударов БпЛА – больше 20 домов повреждены
Фото: Сергей Зеленский
Мэр Сергей Зеленский пишет, что утром 10 июня россияне били по Лозовой беспилотниками.
Он акцентировал: БпЛА враг выпустил прямо по мирным жителям – повреждена гражданская инфраструктура.
«Попадания зафиксированы в частном секторе города и старинских округах. В результате взрывных волн поврежден автомобиль и более 20 домов: шесть крыш и более 60 окон. Продолжаем фиксировать последствия», – написал Зеленский.
Жертв из-за обстрелов нет. Тем временем на местах «прилетов» уже работают специалисты, которые помогают людям ликвидировать последствия обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 11:16;