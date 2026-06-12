У суботу в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків
Синоптики попередили мешканців Харківщини про небезпечні метеорологічні явища завтра, 13 червня.
“Вдень 13 червня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий”, – пише Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
Нагадаємо, про небезпечні метеорологічні явища сьогодні попереджав Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей. Зазначалось, що вдень по місту буде гроза, град і шквал 15 – 20 м/с; в області також – грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с. Через грозу у регіоні також оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 13:51;