У суботу в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики попередили мешканців Харківщини про небезпечні метеорологічні явища завтра, 13 червня.

“Вдень 13 червня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий”, – пише Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, про небезпечні метеорологічні явища сьогодні попереджав Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей. Зазначалось, що вдень по місту буде гроза, град і шквал 15 – 20 м/с; в області також – грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с. Через грозу у регіоні також оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.