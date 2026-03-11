Live

У Харкові – “приліт”: є загиблі та поранені, почалася пожежа

Події 09:33   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибух у Харкові пролунав приблизно о 08:00.

Доповнено 09:33. Стало відомо, що постраждалих у Харкові вже сім, уточнив начальник ХОВА.

“У лікарню доправили ще двох поранених – 33-річного та 36-річного чоловіків. Медики надають усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.

Оновлено о 08:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п’яти. Усі – у тяжкому стані.

За інформацією мера Ігоря Терехова, по приватному сектору в Шевченківському районі вдарив “шахед”.

Пізніше міський голова уточнив, що “прилетіло” по приватному підприємству, є дані про постраждалих.

За попередньою інформацією, постраждали четверо людей. Проте невдовзі мер повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє мешканців.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що на місці “прильоту” почалася пожежа. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Інформація доповнюватиметься.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
