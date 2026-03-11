У Харкові – “приліт”: є загиблі та поранені, почалася пожежа
Вибух у Харкові пролунав приблизно о 08:00.
Доповнено 09:33. Стало відомо, що постраждалих у Харкові вже сім, уточнив начальник ХОВА.
“У лікарню доправили ще двох поранених – 33-річного та 36-річного чоловіків. Медики надають усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.
Оновлено о 08:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п’яти. Усі – у тяжкому стані.
За інформацією мера Ігоря Терехова, по приватному сектору в Шевченківському районі вдарив “шахед”.
Пізніше міський голова уточнив, що “прилетіло” по приватному підприємству, є дані про постраждалих.
За попередньою інформацією, постраждали четверо людей. Проте невдовзі мер повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє мешканців.
Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що на місці “прильоту” почалася пожежа. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Інформація доповнюватиметься.
Читайте також: Росіяни атакували спортшколу у Золочеві (фото)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові – “приліт”: є загиблі та поранені, почалася пожежа», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 09:33;