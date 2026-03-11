Росіяни атакували спортшколу в Золочеві (фото)
Фото: “Зоря”
Фото спортивної школи у Золочеві, куди напередодні пізно увечері прилетів російський “шахед”, показало видання “Зоря”.
Влучання зафіксували 10 березня близько 23:30. Попередньо, по селищу вдарив БпЛА типу “шахед”.
“У результаті прямого влучання частково зруйновано будівлю Дитячо-юнацької спортивної школи імені Вороніна. Також пошкоджено Будинок дитячої та юнацької творчості та, попередньо, п’ять приватних будинків“, – зазначили у “Зорі”.
На цей раз обійшлося без постраждалих, додав начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
