Росіяни атакували спортшколу в Золочеві (фото)

Події 07:29   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни атакували спортшколу в Золочеві (фото) Фото: “Зоря”

Фото спортивної школи у Золочеві, куди напередодні пізно увечері прилетів російський “шахед”, показало видання “Зоря”.

Влучання зафіксували 10 березня близько 23:30. Попередньо, по селищу вдарив БпЛА типу “шахед”.

РФ атакувала спортивну школу у Золочеві 11 березня
Фото: “Зоря”

У результаті прямого влучання частково зруйновано будівлю Дитячо-юнацької спортивної школи імені Вороніна. Також пошкоджено Будинок дитячої та юнацької творчості та, попередньо, п’ять приватних будинків“, – зазначили у “Зорі”.

РФ атакувала спортивну школу у Золочеві 11 березня
Фото: “Зоря”

На цей раз обійшлося без постраждалих, додав начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

РФ атакувала спортивну школу у Золочеві 11 березня
Фото: “Зоря”

Читайте також: Новини Харкова — головне за 11 березня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
