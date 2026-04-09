Армія РФ вдарила по Золочеву: серед постраждалих – діти, наслідки (фото)

Події 16:03   09.04.2026
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 9 квітня, близько 12:00 окупанти з РСЗВ обстріляли селище Золочів. Наслідки удару показав голова ХОВА Олег Синєгубов.

«П’ятьом людям, з яких троє – діти, знадобилася допомога медиків. Одна з постраждалих жінок – у важкому стані, зараз лікарі роблять усе для її порятунку», – розповів Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 26 будинків, господарчі споруди та енергомережі.

Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Попередньо, окупанти вдарили з РСЗВ «Град», повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов уточнював, що важких поранень зазнала 67-річна жінка. У 13-річного хлопчика – садна та гостра реакція на стрес, 14-річна дівчина і 16-річний хлопець зазнали сильного стресу. Також 72-річна жінка мала стресову реакцію.

Ворожий дрон влучив у «Газель» на Харківщині: водій загинув (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
09.04.2026, 16:03
09.04.2026, 14:44
09.04.2026, 15:28
09.04.2026, 13:31
09.04.2026, 14:17
09.04.2026, 13:46

28.03.2026
Живі мерці в Куп’янську та ізоляція півночі Харківщини – огляд фронту (відео)
26.03.2026
До Золочева на Харківщині не курсуватимуть електрички: як скоротили маршрути
18.03.2026
Світло повернули у Золочів після нічної атаки БпЛА
15.03.2026
Двоє поранених – росіяни двічі вдарили БпЛА по Золочіву на Харківщині
12.03.2026
Що відбувається на трасі “Харків-Золочів”? Коваленко відреагував на паніку


  Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 16:03;

