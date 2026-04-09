Армія РФ вдарила по Золочеву: серед постраждалих – діти, наслідки (фото)

Сьогодні, 9 квітня, близько 12:00 окупанти з РСЗВ обстріляли селище Золочів. Наслідки удару показав голова ХОВА Олег Синєгубов.

«П’ятьом людям, з яких троє – діти, знадобилася допомога медиків. Одна з постраждалих жінок – у важкому стані, зараз лікарі роблять усе для її порятунку», – розповів Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 26 будинків, господарчі споруди та енергомережі.

Попередньо, окупанти вдарили з РСЗВ «Град», повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов уточнював, що важких поранень зазнала 67-річна жінка. У 13-річного хлопчика – садна та гостра реакція на стрес, 14-річна дівчина і 16-річний хлопець зазнали сильного стресу. Також 72-річна жінка мала стресову реакцію.