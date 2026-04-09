Армія РФ вдарила по Золочеву: серед постраждалих – діти, наслідки (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Сьогодні, 9 квітня, близько 12:00 окупанти з РСЗВ обстріляли селище Золочів. Наслідки удару показав голова ХОВА Олег Синєгубов.
«П’ятьом людям, з яких троє – діти, знадобилася допомога медиків. Одна з постраждалих жінок – у важкому стані, зараз лікарі роблять усе для її порятунку», – розповів Синєгубов.
Внаслідок обстрілу пошкоджені 26 будинків, господарчі споруди та енергомережі.
Попередньо, окупанти вдарили з РСЗВ «Град», повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов уточнював, що важких поранень зазнала 67-річна жінка. У 13-річного хлопчика – садна та гостра реакція на стрес, 14-річна дівчина і 16-річний хлопець зазнали сильного стресу. Також 72-річна жінка мала стресову реакцію.
- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, обстріл, Олег Синегубов, постраждали;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 16:03;