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Тепло та без опадів: прогноз погоди на 12 жовтня

Погода 21:03   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 12 жовтня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей повідомив прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. 

Згідно з прогнозами синоптиків, у Харківській області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Температура повітря вночі становитиме +7 – 12°, вдень градусники показуватимуть +20 – 25°.

У Харкові також опадів не прогнозують. Синоптики наголосили, що в місті очікується тепла, ясна погода.

Температура повітря вночі +9 – 11°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22 – 24°.

Вітер південний, 5-10 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 21:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометцентр Харківської та Луганської областей повідомив прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. ".