Тепло та без опадів: прогноз погоди на 12 жовтня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей повідомив прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня.

Згідно з прогнозами синоптиків, у Харківській області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Температура повітря вночі становитиме +7 – 12°, вдень градусники показуватимуть +20 – 25°.

У Харкові також опадів не прогнозують. Синоптики наголосили, що в місті очікується тепла, ясна погода.

Температура повітря вночі +9 – 11°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22 – 24°.

Вітер південний, 5-10 м/с.