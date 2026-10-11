Частину вулиці зруйнували КАБи у селі на Харківщині, постраждали тварини

Внаслідок обстрілу села Піски-Радьківські Борівської громади зруйновано частину вулиці. Обійшлося без постраждалих, розповіла в етері “Суспільне. Студія” начальниця Борівської СВА Олена Клименко.

Загалом по селу вдарили три авіабомби.

“Зруйнувало частину вулиці на околиці села, є великі руйнації. У нас там проживають люди, з села повністю не евакуювалися, вони там виживають — тримають земельні ділянки, намагаються якихось тварин утримувати. Вчора в одного з власників домоволодіння побило навіть тварин”, – розповіла журналістам Клименко.

Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” передавала, що шість людей постраждали через удари по дев’яти населених пунктах регіону, а також Харкову. У м. Харків дістали поранення жінки 42, 53, 63 років та 46-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримала 32-річна жінка; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 14-річного хлопця.