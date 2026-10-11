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Часть улицы разрушили КАБы в селе на Харьковщине, пострадали животные

Происшествия 12:27   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Часть улицы разрушили КАБы в селе на Харьковщине, пострадали животные Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

В результате обстрела села Пески-Радьковские Боровской громады разрушена часть улицы. Обошлось без пострадавших, рассказала в эфире «Суспільне. Студія» начальница Боровской ПВА Елена Клименко.  

Всего по селу ударили три авиабомбы.

«Разрушило часть улицы на окраине села, есть большие разрушения. У нас там проживают люди, из села полностью не эвакуировались, они там выживают — держат земельные участки, пытаются каких-то животных содержать. Вчера у одного из владельцев домовладения побило даже животных», – рассказала журналистам Клименко.

Напомним, утром МГ «Объектив» передавала, что шесть людей пострадали из-за ударов по девяти населенным пунктам региона, а также Харькову. В г. Харьков получили ранения женщины 42, 53, 63 лет и 46-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 32-летняя женщина; в с. Хотомля Старосалтовской громады ранен 14-летний парень.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 12:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела села Пески-Радьковские Боровской громады разрушена часть улицы. Обошлось без пострадавших, рассказала в эфире «Суспільне.".