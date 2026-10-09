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Сьогодні 9 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   09.10.2026
Оксана Горун
Сьогодні 9 жовтня 2026: яке свято та день в історії

9 жовтня в Україні – День рієлтора. У цей день у 2023-му відбулося засідання Радбезу ООН щодо ракетного удару по селу Гроза в Харківській області. У 1999-му Андрій Шевченко забив легендарний гол у ворота російської збірної, відправивши до сітки разом із м’ячем воротаря Філімонова. У 1990-му на підтримку Революції на граніті вийшов із КПРС письменник Олесь Гончар. У 1989-му на ТБ у СРСР вперше провів лікувальний сеанс Анатолій Кашпіровський. У 1967-му розстріляли латиноамериканського революціонера Ернесто Че Гевару. У 1940-му народився музикант і композитор, засновник групи“The Beatles” Джон Леннон. У 1874-му утворили Всесвітню поштову спілку. У 768-му коронували одразу двох королів франків – Карломана I та Карла Великого.

Свята та пам’ятні дати 9 жовтня

9 жовтня в Україні – День рієлтора.

Друга п’ятниця жовтня – це Міжнародний день ветеринарної медсестри та Всесвітній день яйця.

У світі – Всесвітній день пошти.

Також сьогодні: Всесвітній день фінансового планування, Міжнародний день пива і піци.

9 жовтня в історії

9 жовтня 768 року одночасно, але в різних місцях коронували одразу двох королів франків – Карломана I та Карла Великого. Докладніше.

9 жовтня 1874 року утворили Всесвітній поштовий союз. Докладніше.

9 жовтня 1940 року народився музикант і композитор, один із засновників гурту “The Beatles” Джон Леннон. Докладніше.

9 жовтня 1967 року в Болівії розстріляли латиноамериканського революціонера та партизана-підпільника Ернесто Че Гевару. Докладніше.

Фідель Кастро та Че Гевара на барикадах
Фідель Кастро (праворуч) та Че Гевара. Гавана, січень 1959 року. Фото: Alberto Korda. Джерело: Музей Че Гевари, Гавана, Куба

9 жовтня 1989 року в СРСР вперше на центральному ТБ вийшла програма “Сеанси здоров’я лікаря-психотерапевта Анатолія Кашпіровського”. Докладніше.

9 жовтня 1990 року під час голодування студентів на Майдані в Києві (“Революції на граніті”) на їхню підтримку виступив письменник та лауреат багатьох радянських урядових нагород Олесь Гончар. Докладніше.

9 жовтня 1999 року Андрій Шевченко забив легендарний та вирішальний гол у ворота збірної РФ під час матчу групового відбіркового турніру Чемпіонату Європи – 2000. Детальніше.

9 жовтня 2023 року відбулося засідання Ради безпеки ООН, ініційоване Україною через російський ракетний удар по селу Гроза Куп’янського району в Харківській області. Докладніше.

Церковне свято

9 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Якова Алфеєва. Докладніше.

Народні прикмети

Сильний листопад віщує ранню зиму.

Якщо дощ пішов, то ще 3 тижні дощитиме.

Що не можна робити 9 жовтня

Не можна нічого підіймати на перехресті, а також рахувати там гроші, плюватися чи їсти.

Не можна носити старе або брудне взуття.

9 жовтня – невдалий день для риболовлі.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня в Україні – День рієлтора. У цей день у 2023-му відбулося засідання Радбезу ООН щодо ракетного удару по селу Гроза в Харківській області".