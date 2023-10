Сьогодні 9 жовтня: яке свято та день в історії

9 жовтня 1874 року утворили Всесвітній поштовий союз. 1940-го народився музикант і композитор, засновник гурту “The Beatles” Джон Леннон. 1967-го розстріляли латиноамериканського революціонера Ернесто Че Гевару. 1989-го на ТБ у СРСР вперше провів “лікувальний” сеанс Анатолій Кашпіровський. 1990-го на підтримку “Революції на граніті” вийшов із КПРС письменник Олесь Гончар. 1999-го Андрій Шевченко забив легендарний гол у ворота російської збірної, відправивши до сітки разом із м’ячем воротаря Філімонова.

Свята та пам’ятні дати 9 жовтня

9 жовтня в Україні – День рієлтора.

У світі: Всесвітній день пошти та Міжнародний день боротьби за ліквідацію наслідків стихійних лих.

9 жовтня в історії

9 жовтня 1874 року утворили Всесвітній поштовий союз.

Об’єднання було необхідним для уніфікації поштових тарифів та взагалі правил транзиту посилок територією різних країн. Перші спроби навести лад у складному поштовому господарстві різних країн розпочалися з 1863-го, коли відбулась міжнародна конференція в Парижі. Там дійшли згоди про необхідність розробити спільні принципи роботи та укласти єдиний договір замість сотень, якими була зарегульована сфера. 9 жовтня 1874 року на першому Міжнародному поштовому конгресі представники 22 країн підписали Бернську угоду. Вони заснували Загальний поштовий союз. Проте з такою назвою він пробув недовго. Ідея адекватизації роботи пошти була настільки своєчасною, що до союзу дуже активно долучалися різні країни. Тож уже в 1978-му його перейменували на Всесвітній поштовий союз. Зараз до нього входять 192 країни світу. Союз є спеціалізованою установою ООН.

9 жовтня 1940 року народився музикант і композитор, один із засновників гурту “The Beatles” Джон Леннон. Його вважають одним із найвпливовіших музикантів ХХ століття. За опитуванням медіакорпорації BBC, проведеним у 2002 році, Джон Леннон посів восьме місце в списку ста найвизначніших британців усіх часів, а журнал “Rolling Stone” у 2008 році включив його до п’ятірки найкращих виконавців усіх часів.

Коли йому було 16, Леннон сформував свій перший музичний гурт – “The Quarrymen”. Через чотири роки вона перетворилася на “The Beatles”. Окрім музичної творчості, Леннон знімався у кіно (“Як я виграв війну”), писав і видавав збірки оповідань. 1969-го – на етапі завершення історії “The Beatles” – Леннон заснував новий гурт – “Plastic Ono Band” – разом зі своєю дружиною Йоко Оно. Реалізував ряд спільних з Оно та сольних проєктів. У 1970-ті також записав успішні сингли з Елтоном Джоном (“Whatever Gets You thru the Night”) та Девідом Боуї (“Fame”), які очолили національний хіт-парад США. 8 грудня 1980 його вбив чотирма пострілами в спину Марк Чепмен, який пояснив це бажанням прославитися. За вбивство Чепмена засудили до довічного ув’язнення. Він досі у в’язниці.

9 жовтня 1967 року в Болівії розстріляли латиноамериканського революціонера та партизана-підпільника Ернесто Че Гевару. Че Гевара був одним із лідерів Кубинської революції 1959 року. Фідель Кастро вважав його другою для себе людиною (після брата Рауля). Проте навесні 1962 року Че Гевара зник із Куби. Його місцеперебування тримали в таємниці протягом кількох років.

Вочевидь весь цей час він займався спробами “експорту революції” в інші країни. Серед відомих фактів – його невдала експедиція в Конго в 1965 році. Але ще більш невдалою та фатальною для самого Че стала спроба “експортувати революцію” в Болівію. Там він очолював партизанський рух у 1966 – 67 роках. 8 жовтня 1967 року болівійські війська оточили стоянку загону Че Гевари, його самого взяли в полон. Наступного дня його стратили.

Для підтримання офіційної версії про смерть Гевари нібито під час бою солдату, котрий натискав на спусковий гачок, наказали стріляти надзвичайно прицільно. Гевара отримав численні постріли по ногах, але обличчя мало лишатися непошкодженим, щоб зробити можливою подальшу ідентифікацію. Зі слів очевидців, перед смертю Че Гевара сказав своєму катові: “Я знаю, ти тут, щоб убити мене. Стріляй, боягузе, ти просто вб’єш людину”. Його тіло прив’язали до полозів гелікоптера та доправили в сусіднє селище Вальєгранде, де виставили на показ пресі. 17 жовтня 1997 року останки Гевари разом з останками шістьох його товаришів, убитих під час партизанської кампанії в Болівії, перепоховали з воєнними почестями у спеціально збудованому мавзолеї в місті Санта-Клара, де він виграв вирішальну для кубинської революції битву.

9 жовтня 1989 року в СРСР вперше на центральному ТБ вийшла програма “Сеанси здоров’я лікаря-психотерапевта Анатолія Кашпіровського”.

Кашпіровський став свого роду символом епохи розпаду СРСР, коли нову реальність колишніх радянських людей заповнили “маги”, “екстрасенси” та інші ворожки й шарлатани. Кашпіровський (на відміну від багатьох наслідувачів та “ідейних послідовників”), усе ж таки дійсно був дипломованим психіатром. Він 25 років пропрацював у Вінницькій психіатричній лікарні, а на ТБ “увірвався” з посади лікаря-психотерапевта збірної СРСР з важкої атлетики. Проте майже моментально від психотерапії “телелікар” перейшов до “чудес”: “віддалено робив анестезію” для проведення оперативних втручань, “лікував” з екрана ТБ і на особистих зустрічах усе – від енурезу до сліпоти. У певний момент його популярність була такою, що Кашпіровського навіть обрали депутатом держдуми РФ. Він і зараз має певний “фан-клуб”, учасників якого “лікує” вже за допомогою онлайн-платформ.

9 жовтня 1990 року під час голодування студентів на Майдані в Києві (“Революції на граніті”) на їхню підтримку виступив письменник та лауреат багатьох радянських урядових нагород Олесь Гончар. Він написав лист-заяву до парткому Київської організації Спілки письменників України, де оголосив про свій вихід із КПРС. У заяві Гончар написав: “Вчора я відвідав табір, де голодують студенти. У цих змучених, виснажених, але до краю стійких, здатних на самопожертву юнаках я впізнав нашу молодість. Я почув від них: “Ми виховувалися на ваших творах. Ми, власне, є студбатом іншого, нового часу. Нас привело сюди вболівання за долю свого народу – ось наші вимоги…” Вимоги голодуючих студентів я вважаю цілком справедливими”.

9 жовтня 1999 року Андрій Шевченко забив легендарний та вирішальний гол у ворота збірної РФ під час матчу групового відбіркового турніру Чемпіонату Європи – 2000.

На 88-й хвилині матчу український форвард “вколотив” у ворота м’яч разом із воротарем Алєксандром Філімоновим. У результаті РФ вибула з Євро-2000, а Україна отримала право провести стикові матчі за путівку у фінал.

Церковне свято

9 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Якова Алфеєва. Він – один з учнів Ісуса Христа, 12 апостолів, брат святого євангеліста Матвія. Після Вознесіння Христа Яків Алфєєв проповідував разом з апостолом Андрієм Первозванним у Юдеї, Едесі, Газі, звернувши багатьох язичників до християнства. Загинув мученицькою смертю – розіп’ятий на хресті в єгипетському місті Острацин.

Народні прикмети

Сильний листопад віщує ранню зиму.

Якщо дощ пішов, то ще 3 тижні дощитиме.

Що не можна робити 9 жовтня

Не можна нічого підіймати на перехресті, а також рахувати там гроші, плюватися чи їсти.

Не можна носити старе або брудне взуття.

9 жовтня – невдалий день для риболовлі.