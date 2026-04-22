Ланцюгова реакція пішла – що відбувається з цінами на яйця в Україні, прогноз

Ціни на яйця, які традиційно сильно падали після Великодня, поки що повзуть вниз вкрай неохоче. Про причини та перспективи МГ “Об’єктив” запитала голову ОС “Міжрегіональна спілка птахівників та кормовиробників України” Вадима Шияна.

“Після Великодня вже не одразу впали ціни на яйце. Це вже зрозуміло, бо логістика дорожчає, пальне та інше. Усе зразу йде, вже ланцюгова реакція пішла. Я вже не знаю, як це зупинити. Тільки шляхом якихось компенсаторів, а компенсатори – головне це державні програми підтримки. Іншого я не бачу. Як в інших країнах працює”, – відзначив Шиян.

Після Великодня деяке падіння цін відбулося – приблизно на 10%. Проте особливо оптимістичних прогнозів для споживачів виробники наразі не дають. Зростання цін на пальне стало всесвітньою проблемою через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Закриття Ормузької протоки різко підняло ціни на нафту, а внаслідок – на дизпаливо, бензин і азотні добрива. Усе це впливає на вартість продуктів як рослинництва, так і тваринництва. В Україні, окрім загальносвітових тенденцій, на ціни впливають і наслідки російського вторгнення: удари по аграрних підприємствах та перебої в електропостачанні.

“Зараз подивимося, як ця криза на Близькому Сході буде вирішуватися. Тоді подивимося. Влітку взагалі, я думаю, стабілізація буде, тому що балансується попит і пропозиція. Там уже пішли овочі та інші білкові продукти, як завжди. Але такі в нас очікування, не дуже оптимістичні“, – визнав Шиян.