«Цепная реакция пошла» — что происходит с ценами на яйца в Украине и прогноз

Цены на яйца, которые традиционно сильно падали после Пасхи, пока что «ползут» вниз крайне неохотно. О причинах и перспективах МГ «Объектив» спросила председателя ОС «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины» Вадима Шияна.

«После Пасхи уже не сразу упали цены на яйцо. Это уже понятно, потому что логистика дорожает, горючее и прочее. Все сразу идет, уже цепная реакция пошла. Я не знаю, как это остановить. Только за счет каких-то компенсаторов, а компенсаторы – главное это государственные программы поддержки. Иного я не вижу. Как и в других странах работает», — отметил Шиян.

После Пасхи некоторое падение цен произошло — примерно на 10%. Однако особо оптимистичных прогнозов для потребителей производители сейчас не дают. Рост цен на горючее стал всемирной проблемой из-за войны США и Израиля против Ирана. Закрытие Ормузского пролива резко взвинтило цены на нефть, а следом — на дизтопливо, бензин и азотные удобрения. Все это влияет на стоимость продуктов как растениеводства, так и животноводства. В Украине, помимо общемировых тенденций, на цены влияют и последствия российского вторжения: удары по аграрным предприятиям и перебои в электроснабжении.

«Посмотрим, как этот кризис на Ближнем Востоке будет разрешаться. Тогда увидим. Летом вообще, я думаю, стабилизация будет, потому что балансируется спрос и предложение. Там уже пошли овощи и другие белковые продукты, как обычно. Но такие у нас ожидания не слишком оптимистичные», — признал Шиян.