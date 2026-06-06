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Правильное лето: прогноз погоды в Харькове и области на 7 июня

Погода 20:00   06.06.2026
Оксана Горун
Правильное лето: прогноз погоды в Харькове и области на 7 июня

Тепло, облачно и без осадков — таким, по данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, будет воскресенье, 7 июня.

Метеорологи прогнозируют: в Харькове существенных осадков не будет. Температура воздуха: ночью +15 — 17°, днем ​​+27 – 29°. В области также не ожидают дождя, а температура будет: ночью +13 — 18°, днем +​​24 — 29°.

Впрочем, сухая жаркая погода продлится на Харьковщине недолго. Уже с понедельника ожидают дожди с грозами. Но похолодания не будет — все так же до 29 градусов тепла днем. Напомним, в интервью МГ «Объектив» украинский синоптик, кандидат географических наук (Метеорология, климатология, агрометеорология), заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, что самым жарким месяцем нынешнего лета станет июль, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тепло, облачно и без осадков — таким, по данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, будет воскресенье, 7 июня".