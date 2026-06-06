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Правильне літо: прогноз погоди в Харкові та області на 7 червня

Погода 20:00   06.06.2026
Оксана Горун
Правильне літо: прогноз погоди в Харкові та області на 7 червня

Тепло, хмарно та без опадів – такою, за даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, буде неділя, 7 червня.

Метеорологи прогнозують: у Харкові істотних опадів не буде. Температура повітря: вночі +15 – 17 °, вдень +27 – 29 °. В області також не очікують дощу, а температура буде: вночі +13 – 18°, вдень +24 – 29°.

Втім, суха спекотна погода триватиме на Харківщині недовго. Уже з понеділка очікуються дощі з грозами. Але похолодання не буде – так само, до 29 градусів тепла вдень. Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” українська синоптикиня, кандидатка географічних наук (Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія), завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України Віра Балабух спрогнозувала, що найспекотнішим місяцем цього літа стане липень, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тепло, хмарно та без опадів – такою, за даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, буде неділя, 7 червня".