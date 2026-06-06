Правильне літо: прогноз погоди в Харкові та області на 7 червня
Тепло, хмарно та без опадів – такою, за даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, буде неділя, 7 червня.
Метеорологи прогнозують: у Харкові істотних опадів не буде. Температура повітря: вночі +15 – 17 °, вдень +27 – 29 °. В області також не очікують дощу, а температура буде: вночі +13 – 18°, вдень +24 – 29°.
Втім, суха спекотна погода триватиме на Харківщині недовго. Уже з понеділка очікуються дощі з грозами. Але похолодання не буде – так само, до 29 градусів тепла вдень. Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” українська синоптикиня, кандидатка географічних наук (Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія), завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України Віра Балабух спрогнозувала, що найспекотнішим місяцем цього літа стане липень, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні.
Читайте також: Удвічі менше дощів: синоптики озвучили несподівані підсумки травня в Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: лето, новини Харкова, погода, прогноз, тепло, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Правильне літо: прогноз погоди в Харкові та області на 7 червня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 20:00;