Яким буде літо 2026 року і чи вплине супер Ель-Ніньйо – прогноз метеорологині

Найспекотнішим стане липень, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні, і найбільше – на заході країни. А кліматичне явище «супер Ель-Ніньйо» найбільше проявиться в Україні взимку. Як саме – в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Віра Балабух, українська синоптикиня, кандидатка географічних наук (Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія), завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України.

Посушливий червень, спекотний липень

– Весна добігла кінця, і наразі усіх непокоїть: яким буде літо у 2026 році в Україні, яку очікують температуру, як часто дощитиме?

– Сезонні прогнози погоди – це дуже складні розрахунки, що потребують інформації про процеси, які відбуваються не лише в усій товщі атмосфери, а й в океані. Здійснюють їх за допомогою чисельних моделей погоди у прогностичних центрах, таких як ECMWF(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). В Україні немає своїх чисельних моделей погоди. Ми використовуємо розрахунки цих прогностичних центрів.

Що стосується прогнозів на літо 2026 року, то є певна неузгодженість між розрахунками прогностичних центрів. За даними NOAA, cередня за літо температура повітря на переважній частині території України очікується в межах кліматичної норми. Але на заході України, у північних областях і на Харківщині температура може бути на 1˚С вище за норму. Відповідно до розрахунків ECMWF, температура повітря в Україні може бути на 1-2 градуси вищою за норму. Найвищу температуру повітря очікують у липні. Отже, спекотні дні та високі температури мають високу ймовірність протягом літа.

– А як щодо опадів?

– За даними NOAA, влітку ймовірний дефіцит опадів на значній території України. І насамперед на заході країни. Найбільш посушливим може бути червень. Розрахунки ECMWF підтверджують ці тенденції, але зберігають дефіцит опадів лише на заході країни, а на решті території в межах норми.

Мінлива весна була через вітер, що дув паралельно меридіанам

– На Харківщині цієї весни фіксували чимало кліматичних рекордів: і найспекотніші дні у березні й травні, і аномально холодний квітень. З чим пов’язані такі дивні коливання?

– Нестійка погода загалом є візитівкою весни. Але цього року вона була особливо мінливою. Це було зумовлено посиленням меридіональних процесів (переміщення повітряних мас в атмосфері переважно у напрямку з півночі на південь або з півдня на північ, паралельно меридіанам – прим. ред.) в атмосфері, блокуванням західного перенесення повітряних мас. Наслідком цього стала активна адвекція (горизонтальне переміщення повітряних мас або рідини разом із усіма їхніми властивостями: температурою, вологістю, тиском та домішками – прим. ред.) як арктичних повітряних мас, так і субтропічних, що характерно для таких процесів.

Супер Ель-Ніньо пом’якшить харківську зиму

– За прогнозами метеорологів, у другій половині 2026 року пануватиме потужне явище «супер Ель-Ніньйо». Прогнозують сухе та спекотне літо в Центральній Європі. Як це явище вплине на погоду влітку в Україні загалом і на її сході?

– Так, метеорологи очікують, що на початку літа Південне коливання з нейтральної фази досить швидко перейде у фазу, яку називають Ель-Ніньйо. Це явище пов’язано з підвищенням температури води в екваторіальних широтах Тихого океану і формуванню потужного циклону в цьому регіоні, який впливатиме на загальну циркуляцію атмосфери не лише північної, а й південної півкулі. Найбільшої інтенсивності Ель-Ніньйо набуває в холодний період з жовтня по лютий і відповідно його вплив найбільше проявляється зимою. Очікується що цієї зими Ель-Ніньйо може бути досить інтенсивним: аномалії температури води в океані ймовірно сягнуть +2 градуси Цельсія і більше. Таке явище називають «супер Ель-Ніньйо». У літній період вплив Ель-Ніньйо значно слабший через менші температурні контрасти між широтами, ослаблення зонального перенесення повітряних мас та домінування локальних і регіональних процесів.

Ель-Ніньйо суттєво впливає на погоду країн, розташованих у тихоокеанському регіоні. Але в Європі й Україні його вплив зазвичай непрямий і реалізується через зміну циркуляції атмосфери, зокрема зміну Північноатлантичного коливання, положення струменевої течії. В Україні та в Харківській області вплив Ель-Ніньйо влітку часто майже не проявляється або перекривається регіональними процесами. В холодний період його вплив проявляється в посиленні зонального перенесення повітряних мас з Атлантики, зміні траєкторій циклонів над Європою. Це призводить до підвищення температури повітря, надходження вологого атлантичного повітря, меншої тривалості сильних морозів, нестійкого снігового покриву і як наслідок, до більш м’яких зим.

«Минулої зими простежувався вплив Ла-Ніньйо»

– Минула зима на Харківщині, та й в Україні загалом, була аномально холодною. Яка вірогідність, що наступна буде такою ж? Чи навпаки, вона буде теплою?

– Зв’язку між тим, якою була зима і якою вона буде, немає. На погоду протягом року впливають процеси різного масштабу як в атмосфері, так і в океані. Від їхньої взаємодії та залежать погодні умови в певному регіоні. Зокрема й від таких процесів як Ель-Ніньйо та Ла-Ніньйо. Минулої зими простежувався вплив Ла-Ніньйо, зараз ми очікуємо супер Ель-Ніньйо, на яке також накладатимуться процеси в Атлантиці, в полярних широтах. Як вони розвиватимуться і чого можна очікувати надалі, ми дізнаємося лише завдяки постійному моніторингу атмосфери й океану та використанню сучасних кліматичних і сезонних прогнозів. Водночас навіть найсучасніші моделі не дозволяють визначити погоду на сезон з абсолютною точністю, а лише оцінюють найбільш ймовірний характер її розвитку — тепліший, холодніший, сухіший чи вологіший від кліматичної норми.