Десять атак РФ на півночі Харківщини за добу: Генштаб показав напрямки
Тринадцять разів атакували російські військові в Харківській області протягом минулої доби, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник десять разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової.
На Куп’янському напрямку оборонці зупинили три спроби росіян просунутися вперед у бік населених пунктів Курилівка, Новоосинове та у районі Петропавлівки.
Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1560 осіб. Також знешкоджено два танки, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 19 наземних робототехнічних комплексів, 1894 безпілотні літальні апарати, 524 одиниці автомобільної та три одиниці спецтехніки росіян.
Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2026 в 08:19;