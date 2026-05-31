Росіяни спробували таємно пролізти в Куп’янськ – ISW

Російські військові спробували непомітно пробратися на околиці Куп’янська Харківської області, але оборонці виявили їх та розбили, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

“Російські війська нещодавно провели місії з інфільтрації на Куп’янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 травня, показують, що українські війська завдають удару по позиціях російських військ на північному заході Куп’янська після того, як, за оцінками ISW, було проведено російську місію з інфільтрації”.

Також українські військові вразили військовий об’єкт РФ на тимчасово окупованій території Харківщини.

“Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч проти 30 травня українські війська завдали удару по російському сховищу безпілотників поблизу Іванівки (приблизно за 3 або 20 кілометрів від лінії фронту)”, – також зазначили в ISW.

На Харківському, Великобурлуцькому та Борівському напрямку Інститут вивчення війни змін лінії фронту чи якихось особливих подій не зафіксував.