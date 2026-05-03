ISW: у РФ почалися проблеми з наступом на Великобурлуцькому напрямку
У зведенні 3 травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про ситуацію на фронті в Харківській області.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися на північний схід від Харкова. Проте штурми не мали успіху, зазначили експерти.
Тим часом на Великобурлуцькому напрямку у ЗС РФ почалися проблеми з просуванням.
“Пов’язаний із Кремлем російський блогер заявив, що російські війська не в змозі підтримувати високий темп наступу на напрямку Великого Бурлука через велику кількість українських безпілотників та російську тактику, що спирається на атаки невеликими групами”, – передають в Інституті вивчення війни.
На Куп’янщині у окупантів також невдачі – СОУ успішно контратакують на цій ділянці фронту, додали в ISW. Російський блогер писав, що росіяни нібито захопили Новоосинове, але цю інформацію аналітики поки що не підтверджують.
Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, атака РФ, бои, Институ изучения войны, фронт, харківщина;
Якщо вам цікава новина: «ISW: у РФ почалися проблеми з наступом на Великобурлуцькому напрямку»
Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 10:17;