ISW: у РФ почалися проблеми з наступом на Великобурлуцькому напрямку

Україна 10:17   03.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 3 травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про ситуацію на фронті в Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися на північний схід від Харкова. Проте штурми не мали успіху, зазначили експерти.

Тим часом на Великобурлуцькому напрямку у ЗС РФ почалися проблеми з просуванням.

“Пов’язаний із Кремлем російський блогер заявив, що російські війська не в змозі підтримувати високий темп наступу на напрямку Великого Бурлука через велику кількість українських безпілотників та російську тактику, що спирається на атаки невеликими групами”, – передають в Інституті вивчення війни.

На Куп’янщині у окупантів також невдачі – СОУ успішно контратакують на цій ділянці фронту, додали в ISW. Російський блогер писав, що росіяни нібито захопили Новоосинове, але цю інформацію аналітики поки що не підтверджують.

