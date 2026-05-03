ISW: у РФ начались проблемы с наступлением на Великобурлукском направлении

В сводке 3 мая аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о ситуации на фронте в Харьковском области.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться на северо-востоке от Харькова. Однако штурмы не увенчались успехом, отметили эксперты.

Тем временем на Великобурлукском направлении у ВС РФ начались проблемы с продвижением.

«Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что российские войска не в состоянии поддерживать высокий темп наступления на направлении Большого Бурлука из-за большого количества украинских беспилотников и российской тактики, опирающейся на атаки небольшими группами», – передают в Институте изучения войны.

На Купянщине у оккупантов также неудачи – СОУ успешно контратакуют на этом участке фронта, добавили в ISW. Российский блогер писал, что россияне якобы захватили Новоосиново, но эту информацию аналитики пока что не подтверждают.