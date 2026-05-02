Терехов обратился к владельцам АЗС в Харькове после «прилетов» (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что руководству АЗС стоит озаботиться безопасностью этих объектов. В последние двое суток армия РФ прицельно атакует станции.
«Пока еще продолжаются обстрелы. Мы имеем в настоящее время пять попаданий, среди которых четыре — это автозаправочные станции. Одно попадание было в многоэтажный жилой дом, к счастью, нет там пострадавших, и он не разорвался. Что касается АЗС, то преимущественно бьют по газовым станциям. И мы видим, что сегодня необходимо, чтобы владельцы этих АЗС закрывали, так как мы закрывали одно время наше генерационное оборудование и другое столь важное для нас оборудование, и блоками, и защитными сооружениями», — прокомментировал Терехов.
Видео: Харьков 1654
Напомним, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс. «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районам. Атака продолжилась днем. Ее целью стали АЗС города.
Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 15:04;