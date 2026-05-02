Терехов обратился к владельцам АЗС в Харькове после «прилетов» (видео)

Происшествия 15:04   02.05.2026
Оксана Горун
Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что руководству АЗС стоит озаботиться безопасностью этих объектов. В последние двое суток армия РФ прицельно атакует станции.

«Пока еще продолжаются обстрелы. Мы имеем в настоящее время пять попаданий, среди которых четыре — это автозаправочные станции. Одно попадание было в многоэтажный жилой дом, к счастью, нет там пострадавших, и он не разорвался. Что касается АЗС, то преимущественно бьют по газовым станциям. И мы видим, что сегодня необходимо, чтобы владельцы этих АЗС закрывали, так как мы закрывали одно время наше генерационное оборудование и другое столь важное для нас оборудование, и блоками, и защитными сооружениями», — прокомментировал Терехов.

Видео: Харьков 1654

Напомним, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс.  «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районам. Атака продолжилась днем. Ее целью стали АЗС города.

Читайте также: Резервуар с газом загорелся на АЗС в Харькове после удара БпЛА (видео)

Новости Харькова — главное 2 мая: пострадавшие, атака «Шахедов» продолжилась
Новости Харькова — главное 2 мая: пострадавшие, атака «Шахедов» продолжилась
02.05.2026, 14:24
Новые «прилеты» в Харькове днем 2 мая: есть пострадавшие, удары по АЗС и дому
Новые «прилеты» в Харькове днем 2 мая: есть пострадавшие, удары по АЗС и дому
02.05.2026, 14:53
Резервуар с газом загорелся на АЗС в Харькове после удара БпЛА (видео)
Резервуар с газом загорелся на АЗС в Харькове после удара БпЛА (видео)
02.05.2026, 13:19
Взрывы гремят в Харькове утром 2 мая: «прилеты» в трех районах, АЗС под ударом
Взрывы гремят в Харькове утром 2 мая: «прилеты» в трех районах, АЗС под ударом
02.05.2026, 11:55
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
01.05.2026, 19:58
Новости по теме:

02.05.2026
Новые «прилеты» в Харькове днем 2 мая: есть пострадавшие, удары по АЗС и дому
02.05.2026
Резервуар с газом загорелся на АЗС в Харькове после удара БпЛА (видео)
01.05.2026
Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹
20.04.2026
Авиаудар нанесен по АЗС в Богодухове — возник пожар, пострадали люди (фото)
19.02.2026
Есть ли в Харькове дефицит топлива, ответили в мэрии


