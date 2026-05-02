Резервуар с газом загорелся на АЗС в Харькове после удара БпЛА (видео)
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что в Салтовском районе Харькова утром под ударом была АЗС.
«На территории АЗС в Салтовском районе Харькова горел резервуар с газом и трава — без пострадавших», — проинформировали спасатели.
Они опубликовали видео того, как тушили взрывоопасную емкость.
Также ГСЧС проинформировала о последствиях удара по Основянскому району города. Там повреждены остекление автосалона и легковые автомобили. Пострадали три человека.
Налет российских беспилотников утром был массированным и затронул несколько районов области.
«Зафиксированы попадания в Слободском, Салтовском, Киевском и Основянском районах города, а также на территории Савинской громады Изюмского района, Богодуховской громады Богодуховского района, Шевченковской громады Купянского района, Дергачевской, Ольховской и Циркуновской громад Харьковского района. Произошло восемь очагов возгорания», — отметили спасатели.
Горела в основном сухая трава на открытых территориях и лесная подстилка.
Напомним, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс. «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районам. Шесть человек, в том числе 16-летний подросток пострадали в поселке Васищево, там горели два частных дома. Также были удары по Балаклее, город частично обесточен.
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: АЗС, ГСЧС, новости Харькова, пожары, шахеды;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 13:19;