Второй неразорвавшийся «Шахед» за утро обнаружили в Харькове
Харьковский городской голова Игорь Терехов утром 2 мая сообщил, что в Шевченковском районе обнаружили «Шахед» в офисном здании. Беспилотник не сдетонировал.
«В Шевченковском районе после обследования последствий ночных обстрелов обнаружили еще один неразорванный «Шахед» в офисном здании. На месте работают соответствующие службы. Пострадавших нет», — написал Терехов.
Ранее другой российский беспилотник, также без взрыва, влетел в квартиру на 12-м этаже жилого дома. 23-летний мужчина, который находился в квартире ранен стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс.
Отметим, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов». «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районам. В Основянском пострадали три человека. Шесть человек, в том числе 16-летний подросток пострадали в поселке Васищево, там горели два частных дома. Также были удары по Балаклее, город частично обесточен.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, терехов, шахеды;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 12:30;