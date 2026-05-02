Второй неразорвавшийся «Шахед» за утро обнаружили в Харькове

Происшествия 12:30   02.05.2026
Оксана Горун
Фото: Игорь Терехов/Telegram

Харьковский городской голова Игорь Терехов утром 2 мая сообщил, что в Шевченковском районе обнаружили «Шахед» в офисном здании. Беспилотник не сдетонировал.

«В Шевченковском районе после обследования последствий ночных обстрелов обнаружили еще один неразорванный «Шахед» в офисном здании. На месте работают соответствующие службы. Пострадавших нет», — написал Терехов.

Ранее другой российский беспилотник, также без взрыва, влетел в квартиру на 12-м этаже жилого дома. 23-летний мужчина, который находился в квартире ранен стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс.

Отметим, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов».  «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районам. В Основянском пострадали три человека. Шесть человек, в том числе 16-летний подросток пострадали в поселке Васищево, там горели два частных дома. Также были удары по Балаклее, город частично обесточен.

Взрывы гремят в Харькове утром 2 мая: «прилеты» в трех районах, АЗС под ударом
Новости Харькова — главное 2 мая: пострадавшие, атака «Шахедов» продолжилась
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
«Шахед» влетел в квартиру в Харькове: Терехов показал последствия
Что планируют строить и восстанавливать на Харьковщине, сообщил Синегубов
  Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 12:30;

