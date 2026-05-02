Удар БпЛА по многоэтажке в Харькове: ГСЧС сообщила о пострадавших (фото)

Ночью российский беспилотник атаковал многоэтажку в Шевченковском районе Харькова, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Ударный БпЛА влетел в окно квартиры на 12 этаже жилой многоэтажки в Шевченковском районе города. К счастью, дрон не сдетонировал, что позволило избежать пожара и разрушений. В результате попадания один из жильцов квартиры получил ранение обломками разбитого стекла, другой — острую реакцию на стресс. Раненый госпитализирован в лечебное учреждение», — написали спасатели.

Начальник ХОВА уточнил данные пострадавших. По его информации, их трое: острую реакцию на стресс испытали 25-летний мужчина и 77-летняя женщина. Ранен 23-летний мужчина.

Так как беспилотник не взорвался, жильцов дома эвакуировали на безопасное расстояние. Боевую часть дрона изъяли взрывотехники Национальной полиции.

Напомним, ночью Харьков атаковали несколько беспилотников. «Прилеты» и падение обломков есть также в Холодногорском и Салтовском районах.